A pénteken leggyorsabb Leclerc óvatosságra int: Nem szabad túlzott elvárásokat támasztanunk magunk elé
Az ázsiai versenyeken javuló formát mutató, és a legutóbbi két nagydíjon egyaránt dobogós helyezést szerző Ferrari az idei utolsó jelentős fejlesztési csomagját hozta el Austinba, és a pénteki szabadedzések alapján egyelőre bizakodó lehet. Charles Leclerc ugyanis mindkét szabadedzésen a leggyorsabbnak bizonyult, igaz, előnye egyik alkalommal sem volt számottevő: a nyitányon 84 ezreddel zárt Max Verstappen előtt, míg a folytatásban 42 ezreddel előzte meg Andrea Kimi Antonellit.
A monacói pilóta a remek kezdés után azonban nem ragadtatta el magát, és óvatosságra intette a csapatát. „Jó érzéseink vannak, de azért óvatosnak kell maradnunk, hiszen még csak péntek van. A fejlesztésektől azt azt kapjuk, amire számítottunk, de az időjavulás tekintetében korántsem arról van szó, amit sokan gondolnak. Jó napot zártunk, az autó egyensúlya már a kezdetektől rendben volt, és azonnal sikerült megtalálnunk a jó működési tartományt, ami kifizetődött.”
„Nyilvánvalóan az is segít valamelyest, hogy mindenki keményen dolgozott azon, hogy a lehető leghamarabb pályára vihessük a fejlesztést, de nem szabad túlzott elvárásokat támasztanunk magunk elé. Úgy érzem, a többiekben több tartalék van, amit kiaknázhatnak. Kimi és Max is nagyon erősnek tűnik. A McLarenről egyelőre nem tudok biztosat mondani. Szerintem még nem raktak össze mindent, de Kimi és Max határozottan ott van.”
Lewis Hamilton az első edzésen még nem használta a teljes új csomagot, de a folytatásban már ő is megkapta a frissítéseket. Noha a brit általában jól teljesít Austinban, a nyitó napon végig nagy hátrányban volt házon belül, az első tréningen fél másodperc, míg a másodikon 6 tized volt a lemaradása a csapattársához képest.
„Nehéz nap volt. Különböző irányba mentünk el a beállításokkal, de nem éreztem jól magam az autóban, különösen a buckákon. Charles megmutatta, hogy van tempó a kocsiban, most meg kell értenünk, hogyan tudnánk az én oldalamon is javítani az autón. A szabadedzések mindig jó lehetőséget kínálnak arra, hogy új dolgokat próbáljunk ki, és jobban megértsük az kocsi működését. Éjjel a csapattal közösen átbeszéljük a tapasztalatokat, és megvizsgáljuk, min javíthatunk a holnapi napra.”
Antonelli abban a tudatban utazott az Amerikai Nagydíjra, hogy vasárnap lehetősége nyílhat lezárni a bajnoki küzdelmet. Ehhez mindenekelőtt elengedhetetlen, hogy nyerjen, miközben George Russell legfeljebb az ötödik helyen zár, Hamilton pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál. Noha a Mercedes a nyitányon nem mutatott meggyőző formát, és úgy tűnt, a Sepangban bevetett fejlesztési csomaghoz továbbra sem találja a megfelelő beállításokat, a folytatásban a vb-éllovas olasz mindössze 42 ezreddel maradt el az élen záró Leclerc-től, és sokkal jobban érezte magát a volán mögött is.
„Sokat segít, hogy mindkét autón ugyanaz a fejlesztési csomag van, mert így sok különböző megoldást kipróbálhatunk, és jobban megérthetjük a működését. A szingapúri hétvége óta eltelt szünetben kielemeztük az adatokat, és jobban megértettük, mire van szüksége ennek a csomagnak. Ugyanakkor még mindig keressük, hogyan hozhatjuk a kocsi a megfelelő működési tartományba. Egyértelmű az előrelépés, a folytatásban pedig meglátjuk, hogyan javíthatunk még tovább.”
„Kissé nehezen indult a második edzés, mert az ülést nem rögzítették megfelelően, így az első körben olyan érzés volt, mintha hullámvasúton ülnék: a nagy tempójú kanyarokban mozgott alattam az ülés. Emiatt veszítettünk némi időt, de sikerült mentenünk helyzetet. Jól éreztem magam, az első gyakorláshoz képest kényelmesebben éreztem magam az gépben. Még rengeteg a teendőnk, de előreléptünk, szombaton pedig megpróbálunk még tovább javulni.”
|ANTONELLI VILÁGBAJNOK AUSTINBAN, HA...
|...nyer, miközben Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, Russell pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál.
Az előző két futamhétvégén diadalmaskodó Red Bull lendületben érkezett a helyszínre, de tudta, hogy a hepehupás austini pálya komoly kihívás elé állítja az autót. A legutóbbi öt Amerikai Nagydíjon négy győzelmet arató Verstappen ennek ellenére biztató formában kezdett, és egyelőre pozitívan is tekint előre. „Jól kezdtük a hétvégét, ezen a pályán nehéz megtalálni a kompromisszumot az alacsony és a nagy sebességű kanyarok miatt. A buckák még tovább nehezítik a helyzetet, szóval minden arról szól, hogy megtaláld a megfelelő egyensúlyt, és elkapd a ritmust. A két edzés között ezen dolgoztunk, és bár még van szükség finomhangolásra, egyáltalán nem zártunk rossz napot.”
Már pénteken biztossá vált, hogy három versenyző rajtbüntetést kap a vasárnapi futamra: Arvid Lindbladot öt, Franco Colapintót 10, míg Gabriel Bortoletót 20 hellyel sorolják hátra, miután új erőforrás-komponens(eke)t kaptak.
AMERIKAI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Leclerc
|Ferrari
|1:36.052
|átlag: 206.625 km/ó
|2.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:36.136
|0.084 mp h.
|3.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:36.297
|0.245
|4.
|Russell
|Mercedes
|1:36.378
|0.326
|5.
|Antonelli
|Mercedes
|1:36.533
|0.481
|6.
|Hamilton
|Ferrari
|1:36.555
|0.503
|7.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:36.786
|0.734
|8.
|Bortoleto
|Audi
|1:36.995
|0.943
|9.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:37.063
|1.011
|10.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:37.309
|1.257
|11.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:37.665
|1.613
|12.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:37.688
|1.636
|13.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:37.783
|1.731
|14.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:37.790
|1.738
|15.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:37.801
|1.749
|16.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:37.896
|1.844
|17.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:38.121
|2.069
|18.
|Hülkenberg
|Audi
|1:38.122
|2.070
|19.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:38.846
|2.794
|20.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:39.053
|3.001
|21.
|Herta
|Cadillac-Ferrari
|1:39.979
|3.927
|22.
|Albon
|Williams-Mercedes
|-
AMERIKAI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Leclerc
|Ferrari
|1:35.291
|átlag: 208.275 km/ó
|2.
|Antonelli
|Mercedes
|1:35.333
|0.042 mp h.
|3.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:35.480
|0.189
|4.
|Hamilton
|Ferrari
|1:35.906
|0.615
|5.
|Russell
|Mercedes
|1:36.035
|0.744
|6.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:36.331
|1.040
|7.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:36.373
|1.082
|8.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:36.387
|1.096
|9.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:36.411
|1.120
|10.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:36.536
|1.245
|11.
|Bortoleto
|Audi
|1:36.832
|1.541
|12.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:36.840
|1.549
|13.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:36.959
|1.668
|14.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:37.111
|1.820
|15.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:37.201
|1.910
|16.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:37.235
|1.944
|17.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:37.269
|1.978
|18.
|Hülkenberg
|Audi
|1:37.430
|2.139
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:38.422
|3.131
|20.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:38.446
|3.155
|21.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:39.036
|3.745
|22.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:43.426
|8.135
|47. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 23., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:36.052
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:35.291
|OKTÓBER 24., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|19.30–20.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 25., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00