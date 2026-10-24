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A pénteken leggyorsabb Leclerc óvatosságra int: Nem szabad túlzott elvárásokat támasztanunk magunk elé

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.24. 16:10
Leclerc remek formában kezdett a Ferrarival Austinban (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc Max Verstappen Red Bull Amerikai Nagydíj Formula–1 Lewis Hamilton Mercedes Ferrari
Charles Leclerc (Ferrari) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Amerikai Nagydíj két pénteki szabadedzésén. Bár a fejlesztéseket hozó Scuderia remek formában kezdett, Lewis Hamilton házon belül nagy hátrányban volt, és a monacói pilóta is figyelmeztetett, nem szabad túlzott elvárásokat támasztaniuk maguk elé. A nyitányon még halvány formát mutató Mercedes előrelépett, és Andrea Kimi Antonelli jobban is érezte magát az autóban, mint ahogyan a remek formában lévő Max Verstappen is jó napot zárt a Red Bull-lal.

Az ázsiai versenyeken javuló formát mutató, és a legutóbbi két nagydíjon egyaránt dobogós helyezést szerző Ferrari az idei utolsó jelentős fejlesztési csomagját hozta el Austinba, és a pénteki szabadedzések alapján egyelőre bizakodó lehet. Charles Leclerc ugyanis mindkét szabadedzésen a leggyorsabbnak bizonyult, igaz, előnye egyik alkalommal sem volt számottevő: a nyitányon 84 ezreddel zárt Max Verstappen előtt, míg a folytatásban 42 ezreddel előzte meg Andrea Kimi Antonellit. 

A monacói pilóta a remek kezdés után azonban nem ragadtatta el magát, és óvatosságra intette a csapatát. „Jó érzéseink vannak, de azért óvatosnak kell maradnunk, hiszen még csak péntek van. A fejlesztésektől azt azt kapjuk, amire számítottunk, de az időjavulás tekintetében korántsem arról van szó, amit sokan gondolnak. Jó napot zártunk, az autó egyensúlya már a kezdetektől rendben volt, és azonnal sikerült megtalálnunk a jó működési tartományt, ami kifizetődött.”

„Nyilvánvalóan az is segít valamelyest, hogy mindenki keményen dolgozott azon, hogy a lehető leghamarabb pályára vihessük a fejlesztést, de nem szabad túlzott elvárásokat támasztanunk magunk elé. Úgy érzem, a többiekben több tartalék van, amit kiaknázhatnak. Kimi és Max is nagyon erősnek tűnik. A McLarenről egyelőre nem tudok biztosat mondani. Szerintem még nem raktak össze mindent, de Kimi és Max határozottan ott van.”

Lewis Hamilton az első edzésen még nem használta a teljes új csomagot, de a folytatásban már ő is megkapta a frissítéseket. Noha a brit általában jól teljesít Austinban, a nyitó napon végig nagy hátrányban volt házon belül, az első tréningen fél másodperc, míg a másodikon 6 tized volt a lemaradása a csapattársához képest. 

„Nehéz nap volt. Különböző irányba mentünk el a beállításokkal, de nem éreztem jól magam az autóban, különösen a buckákon. Charles megmutatta, hogy van tempó a kocsiban, most meg kell értenünk, hogyan tudnánk az én oldalamon is javítani az autón. A szabadedzések mindig jó lehetőséget kínálnak arra, hogy új dolgokat próbáljunk ki, és jobban megértsük az kocsi működését. Éjjel a csapattal közösen átbeszéljük a tapasztalatokat, és megvizsgáljuk, min javíthatunk a holnapi napra.”

Antonelli abban a tudatban utazott az Amerikai Nagydíjra, hogy vasárnap lehetősége nyílhat lezárni a bajnoki küzdelmet. Ehhez mindenekelőtt elengedhetetlen, hogy nyerjen, miközben George Russell legfeljebb az ötödik helyen zár, Hamilton pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál. Noha a Mercedes a nyitányon nem mutatott meggyőző formát, és úgy tűnt, a Sepangban bevetett fejlesztési csomaghoz továbbra sem találja a megfelelő beállításokat, a folytatásban a vb-éllovas olasz mindössze 42 ezreddel maradt el az élen záró Leclerc-től, és sokkal jobban érezte magát a volán mögött is. 

„Sokat segít, hogy mindkét autón ugyanaz a fejlesztési csomag van, mert így sok különböző megoldást kipróbálhatunk, és jobban megérthetjük a működését. A szingapúri hétvége óta eltelt szünetben kielemeztük az adatokat, és jobban megértettük, mire van szüksége ennek a csomagnak. Ugyanakkor még mindig keressük, hogyan hozhatjuk a kocsi a megfelelő működési tartományba. Egyértelmű az előrelépés, a folytatásban pedig meglátjuk, hogyan javíthatunk még tovább.”

„Kissé nehezen indult a második edzés, mert az ülést nem rögzítették megfelelően, így az első körben olyan érzés volt, mintha hullámvasúton ülnék: a nagy tempójú kanyarokban mozgott alattam az ülés. Emiatt veszítettünk némi időt, de sikerült mentenünk helyzetet. Jól éreztem magam, az első gyakorláshoz képest kényelmesebben éreztem magam az gépben. Még rengeteg a teendőnk, de előreléptünk, szombaton pedig megpróbálunk még tovább javulni.”

ANTONELLI VILÁGBAJNOK AUSTINBAN, HA...
...nyer, miközben Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, Russell pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál.

Az előző két futamhétvégén diadalmaskodó Red Bull lendületben érkezett a helyszínre, de tudta, hogy a hepehupás austini pálya komoly kihívás elé állítja az autót. A legutóbbi öt Amerikai Nagydíjon négy győzelmet arató Verstappen ennek ellenére biztató formában kezdett, és egyelőre pozitívan is tekint előre. „Jól kezdtük a hétvégét, ezen a pályán nehéz megtalálni a kompromisszumot az alacsony és a nagy sebességű kanyarok miatt. A buckák még tovább nehezítik a helyzetet, szóval minden arról szól, hogy megtaláld a megfelelő egyensúlyt, és elkapd a ritmust. A két edzés között ezen dolgoztunk, és bár még van szükség finomhangolásra, egyáltalán nem zártunk rossz napot.”

Már pénteken biztossá vált, hogy három versenyző rajtbüntetést kap a vasárnapi futamra: Arvid Lindbladot öt, Franco Colapintót 10, míg Gabriel Bortoletót 20 hellyel sorolják hátra, miután új erőforrás-komponens(eke)t kaptak. 
 

AMERIKAI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.LeclercFerrari1:36.052átlag: 206.625 km/ó
2.VerstappenRed Bull-Ford1:36.1360.084 mp h.
3.NorrisMcLaren-Mercedes1:36.2970.245
4.RussellMercedes1:36.3780.326
5.AntonelliMercedes1:36.5330.481
6.HamiltonFerrari1:36.5550.503
7.PiastriMcLaren-Mercedes1:36.7860.734
8.BortoletoAudi1:36.9950.943
9.LindbladRacing Bulls-Ford1:37.0631.011
10.LawsonRacing Bulls-Ford1:37.3091.257
11.BearmanHaas-Ferrari1:37.6651.613
12.AlonsoAston Martin-Honda1:37.6881.636
13.StrollAston Martin-Honda1:37.7831.731
14.HadjarRed Bull-Ford1:37.7901.738
15.GaslyAlpine-Mercedes1:37.8011.749
16.OconHaas-Ferrari1:37.8961.844
17.ColapintoAlpine-Mercedes1:38.1212.069
18.HülkenbergAudi1:38.1222.070
19.SainzWilliams-Mercedes1:38.8462.794
20.BottasCadillac-Ferrari1:39.0533.001
21.HertaCadillac-Ferrari1:39.9793.927
22.AlbonWilliams-Mercedes- 

AMERIKAI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.LeclercFerrari1:35.291átlag: 208.275 km/ó
2.AntonelliMercedes1:35.3330.042 mp h.
3.VerstappenRed Bull-Ford1:35.4800.189
4.HamiltonFerrari1:35.9060.615
5.RussellMercedes1:36.0350.744
6.LawsonRacing Bulls-Ford1:36.3311.040
7.NorrisMcLaren-Mercedes1:36.3731.082
8.PiastriMcLaren-Mercedes1:36.3871.096
9.HadjarRed Bull-Ford1:36.4111.120
10.BearmanHaas-Ferrari1:36.5361.245
11.BortoletoAudi1:36.8321.541
12.GaslyAlpine-Mercedes1:36.8401.549
13.LindbladRacing Bulls-Ford1:36.9591.668
14.OconHaas-Ferrari1:37.1111.820
15.ColapintoAlpine-Mercedes1:37.2011.910
16.AlonsoAston Martin-Honda1:37.2351.944
17.StrollAston Martin-Honda1:37.2691.978
18.HülkenbergAudi1:37.4302.139
19.BottasCadillac-Ferrari1:38.4223.131
20.SainzWilliams-Mercedes1:38.4463.155
21.PérezCadillac-Ferrari1:39.0363.745
22.AlbonWilliams-Mercedes1:43.4268.135
47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés1. Leclerc 1:35.291
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés19.30–20.30
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00

 

 

F1 Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc Max Verstappen Red Bull Amerikai Nagydíj Formula–1 Lewis Hamilton Mercedes Ferrari
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