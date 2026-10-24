A pénteken leggyorsabb Leclerc óvatosságra int: Nem szabad túlzott elvárásokat támasztanunk magunk elé

Az ázsiai versenyeken javuló formát mutató, és a legutóbbi két nagydíjon egyaránt dobogós helyezést szerző Ferrari az idei utolsó jelentős fejlesztési csomagját hozta el Austinba, és a pénteki szabadedzések alapján egyelőre bizakodó lehet. Charles Leclerc ugyanis mindkét szabadedzésen a leggyorsabbnak bizonyult, igaz, előnye egyik alkalommal sem volt számottevő: a nyitányon 84 ezreddel zárt Max Verstappen előtt, míg a folytatásban 42 ezreddel előzte meg Andrea Kimi Antonellit.

A monacói pilóta a remek kezdés után azonban nem ragadtatta el magát, és óvatosságra intette a csapatát. „Jó érzéseink vannak, de azért óvatosnak kell maradnunk, hiszen még csak péntek van. A fejlesztésektől azt azt kapjuk, amire számítottunk, de az időjavulás tekintetében korántsem arról van szó, amit sokan gondolnak. Jó napot zártunk, az autó egyensúlya már a kezdetektől rendben volt, és azonnal sikerült megtalálnunk a jó működési tartományt, ami kifizetődött.”

„Nyilvánvalóan az is segít valamelyest, hogy mindenki keményen dolgozott azon, hogy a lehető leghamarabb pályára vihessük a fejlesztést, de nem szabad túlzott elvárásokat támasztanunk magunk elé. Úgy érzem, a többiekben több tartalék van, amit kiaknázhatnak. Kimi és Max is nagyon erősnek tűnik. A McLarenről egyelőre nem tudok biztosat mondani. Szerintem még nem raktak össze mindent, de Kimi és Max határozottan ott van.”

Lewis Hamilton az első edzésen még nem használta a teljes új csomagot, de a folytatásban már ő is megkapta a frissítéseket. Noha a brit általában jól teljesít Austinban, a nyitó napon végig nagy hátrányban volt házon belül, az első tréningen fél másodperc, míg a másodikon 6 tized volt a lemaradása a csapattársához képest.

„Nehéz nap volt. Különböző irányba mentünk el a beállításokkal, de nem éreztem jól magam az autóban, különösen a buckákon. Charles megmutatta, hogy van tempó a kocsiban, most meg kell értenünk, hogyan tudnánk az én oldalamon is javítani az autón. A szabadedzések mindig jó lehetőséget kínálnak arra, hogy új dolgokat próbáljunk ki, és jobban megértsük az kocsi működését. Éjjel a csapattal közösen átbeszéljük a tapasztalatokat, és megvizsgáljuk, min javíthatunk a holnapi napra.”

Antonelli abban a tudatban utazott az Amerikai Nagydíjra, hogy vasárnap lehetősége nyílhat lezárni a bajnoki küzdelmet. Ehhez mindenekelőtt elengedhetetlen, hogy nyerjen, miközben George Russell legfeljebb az ötödik helyen zár, Hamilton pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál. Noha a Mercedes a nyitányon nem mutatott meggyőző formát, és úgy tűnt, a Sepangban bevetett fejlesztési csomaghoz továbbra sem találja a megfelelő beállításokat, a folytatásban a vb-éllovas olasz mindössze 42 ezreddel maradt el az élen záró Leclerc-től, és sokkal jobban érezte magát a volán mögött is.

„Sokat segít, hogy mindkét autón ugyanaz a fejlesztési csomag van, mert így sok különböző megoldást kipróbálhatunk, és jobban megérthetjük a működését. A szingapúri hétvége óta eltelt szünetben kielemeztük az adatokat, és jobban megértettük, mire van szüksége ennek a csomagnak. Ugyanakkor még mindig keressük, hogyan hozhatjuk a kocsi a megfelelő működési tartományba. Egyértelmű az előrelépés, a folytatásban pedig meglátjuk, hogyan javíthatunk még tovább.”

„Kissé nehezen indult a második edzés, mert az ülést nem rögzítették megfelelően, így az első körben olyan érzés volt, mintha hullámvasúton ülnék: a nagy tempójú kanyarokban mozgott alattam az ülés. Emiatt veszítettünk némi időt, de sikerült mentenünk helyzetet. Jól éreztem magam, az első gyakorláshoz képest kényelmesebben éreztem magam az gépben. Még rengeteg a teendőnk, de előreléptünk, szombaton pedig megpróbálunk még tovább javulni.”

ANTONELLI VILÁGBAJNOK AUSTINBAN, HA... ...nyer, miközben Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, Russell pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál.

Az előző két futamhétvégén diadalmaskodó Red Bull lendületben érkezett a helyszínre, de tudta, hogy a hepehupás austini pálya komoly kihívás elé állítja az autót. A legutóbbi öt Amerikai Nagydíjon négy győzelmet arató Verstappen ennek ellenére biztató formában kezdett, és egyelőre pozitívan is tekint előre. „Jól kezdtük a hétvégét, ezen a pályán nehéz megtalálni a kompromisszumot az alacsony és a nagy sebességű kanyarok miatt. A buckák még tovább nehezítik a helyzetet, szóval minden arról szól, hogy megtaláld a megfelelő egyensúlyt, és elkapd a ritmust. A két edzés között ezen dolgoztunk, és bár még van szükség finomhangolásra, egyáltalán nem zártunk rossz napot.”

Már pénteken biztossá vált, hogy három versenyző rajtbüntetést kap a vasárnapi futamra: Arvid Lindbladot öt, Franco Colapintót 10, míg Gabriel Bortoletót 20 hellyel sorolják hátra, miután új erőforrás-komponens(eke)t kaptak.



AMERIKAI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Leclerc Ferrari 1:36.052 átlag: 206.625 km/ó 2. Verstappen Red Bull-Ford 1:36.136 0.084 mp h. 3. Norris McLaren-Mercedes 1:36.297 0.245 4. Russell Mercedes 1:36.378 0.326 5. Antonelli Mercedes 1:36.533 0.481 6. Hamilton Ferrari 1:36.555 0.503 7. Piastri McLaren-Mercedes 1:36.786 0.734 8. Bortoleto Audi 1:36.995 0.943 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:37.063 1.011 10. Lawson Racing Bulls-Ford 1:37.309 1.257 11. Bearman Haas-Ferrari 1:37.665 1.613 12. Alonso Aston Martin-Honda 1:37.688 1.636 13. Stroll Aston Martin-Honda 1:37.783 1.731 14. Hadjar Red Bull-Ford 1:37.790 1.738 15. Gasly Alpine-Mercedes 1:37.801 1.749 16. Ocon Haas-Ferrari 1:37.896 1.844 17. Colapinto Alpine-Mercedes 1:38.121 2.069 18. Hülkenberg Audi 1:38.122 2.070 19. Sainz Williams-Mercedes 1:38.846 2.794 20. Bottas Cadillac-Ferrari 1:39.053 3.001 21. Herta Cadillac-Ferrari 1:39.979 3.927 22. Albon Williams-Mercedes -

AMERIKAI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Leclerc Ferrari 1:35.291 átlag: 208.275 km/ó 2. Antonelli Mercedes 1:35.333 0.042 mp h. 3. Verstappen Red Bull-Ford 1:35.480 0.189 4. Hamilton Ferrari 1:35.906 0.615 5. Russell Mercedes 1:36.035 0.744 6. Lawson Racing Bulls-Ford 1:36.331 1.040 7. Norris McLaren-Mercedes 1:36.373 1.082 8. Piastri McLaren-Mercedes 1:36.387 1.096 9. Hadjar Red Bull-Ford 1:36.411 1.120 10. Bearman Haas-Ferrari 1:36.536 1.245 11. Bortoleto Audi 1:36.832 1.541 12. Gasly Alpine-Mercedes 1:36.840 1.549 13. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:36.959 1.668 14. Ocon Haas-Ferrari 1:37.111 1.820 15. Colapinto Alpine-Mercedes 1:37.201 1.910 16. Alonso Aston Martin-Honda 1:37.235 1.944 17. Stroll Aston Martin-Honda 1:37.269 1.978 18. Hülkenberg Audi 1:37.430 2.139 19. Bottas Cadillac-Ferrari 1:38.422 3.131 20. Sainz Williams-Mercedes 1:38.446 3.155 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:39.036 3.745 22. Albon Williams-Mercedes 1:43.426 8.135