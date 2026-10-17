NB II: Korán előnybe került a Tiszakécske a Csákvár ellen
A labdarúgó NB II 10. fordulójának szombat késő délutáni mérkőzésén a 3. helyezett Tiszakécskei LC a játéknap előtt utolsó előtti Aqvital FC Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezeti: Muhari Gergő (Vargha Tamás, Végh Márton)
TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Baranyai N., Visinka, Polgár K., Milicz – Szekér Á., Varga J., Lucas, Sós B. – Pataki B., M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lakatos K., Schmidtka, Komlósi, Helembai – Mészáros D., Sipos Z., Dencinger – Mondovics, Benkő. Vezetőedző: Berndt András
Gólszerző: Pataki B. (14.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek