Nemzeti Sportrádió

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NB I: Paks–ETO 0–2

NB II: Korán előnybe került a Tiszakécske a Csákvár ellen

PATAI GERGELYPATAI GERGELY
2026.10.17. 16:50
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Először szerezhet vendégként pontot a Csákvár (sárgában) (Fotó: Réti Attila/KTE, archív)
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Csákvár NB II Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójának szombat késő délutáni mérkőzésén a 3. helyezett Tiszakécskei LC a játéknap előtt utolsó előtti Aqvital FC Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezeti: Muhari Gergő (Vargha Tamás, Végh Márton)
TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Baranyai N., Visinka, Polgár K., Milicz – Szekér Á., Varga J., Lucas, Sós B. – Pataki B., M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lakatos K., Schmidtka, Komlósi, Helembai – Mészáros D., Sipos Z., Dencinger – Mondovics, Benkő. Vezetőedző: Berndt András
Gólszerző: Pataki B. (14.)

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Csákvár NB II Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 10. forduló
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