NB II: Korán előnybe került a Tiszakécske a Csákvár ellen

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezeti: Muhari Gergő (Vargha Tamás, Végh Márton)

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Baranyai N., Visinka, Polgár K., Milicz – Szekér Á., Varga J., Lucas, Sós B. – Pataki B., M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lakatos K., Schmidtka, Komlósi, Helembai – Mészáros D., Sipos Z., Dencinger – Mondovics, Benkő. Vezetőedző: Berndt András

Gólszerző: Pataki B. (14.)

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