Tenisz: a döntőig menetelt a világranglista 170. helyezettje Vuhanban

A világranglistán mindössze 170. brit Sonay Kartal bejutott a döntőbe a négymillió dollár (1.4 milliárd forint) összdíjazású vuhani női kemény pályás tenisztornán. A fináléban a lengyel Maja Chwalinska (22.) lesz az ellenfele.
A 24 éves Kartal a főtáblán sorrendben az ukrán Anhelina Kalinyina (48.), a svájci Belinda Bencic (12.), az olasz Jasmine Paolini (33.), az ukrán Elina Szvitolina (6.), majd szombaton a korábbi Roland Garros-győztes lett Jelena Ostapenko (34.) ellen győzött. Utóbbit két szoros játszmában múlta felül 7:6 (11–9), 7:6 (7–5)-ra.
Vasárnapi ellenfele, a Roland Garroson döntős Maja Chwalinska az elődöntőben honfitársát, a korábbi világelső, a találkozón sérüléssel bajlódó Iga Swiateket győzte le 7:5, 6:1-re.
Kartal a négy közé is először jutott karrierje során 1000-es WTA-versenyen.
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