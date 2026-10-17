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Tenisz: a döntőig menetelt a világranglista 170. helyezettje Vuhanban

2026.10.17. 18:10
Sonay Kartal (Fotó: Getty Images)
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WTA Vuhan Sonay Kartal Maja Chwalinska
A világranglistán mindössze 170. brit Sonay Kartal bejutott a döntőbe a négymillió dollár (1.4 milliárd forint) összdíjazású vuhani női kemény pályás tenisztornán. A fináléban a lengyel Maja Chwalinska (22.) lesz az ellenfele.

A 24 éves Kartal a főtáblán sorrendben az ukrán Anhelina Kalinyina (48.), a svájci Belinda Bencic (12.), az olasz Jasmine Paolini (33.), az ukrán Elina Szvitolina (6.), majd szombaton a korábbi Roland Garros-győztes lett Jelena Ostapenko (34.) ellen győzött. Utóbbit két szoros játszmában múlta felül 7:6 (11–9), 7:6 (7–5)-ra.

Vasárnapi ellenfele, a Roland Garroson döntős Maja Chwalinska az elődöntőben honfitársát, a korábbi világelső, a találkozón sérüléssel bajlódó Iga Swiateket győzte le 7:5, 6:1-re.

Kartal a négy közé is először jutott karrierje során 1000-es WTA-versenyen.

 

WTA Vuhan Sonay Kartal Maja Chwalinska
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