Jó iramú meccsen győzött a Mezőkövesd, megszakadt a Kecskemét jó sorozata
LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–KECSKEMÉTI TE 3–1 (0–0)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Derdák Marcell (Georgiou Theodoros, Kulman Tamás)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Varjas, Vajda S. – Vörös (Csörgő V., 78.), Rab Bence (Vincze, 64.), Ottucsák, Zachán (Csatári, a szünetben) – Kovács P. (Keresztes Z., 64.), Hajdú R. (Silling, 64.). Vezetőedző: Máté Péter
KTE: Ruisz – Szépe, Szilágyi Z., Szűcs Sz. – Kovács B., Haris, Eördögh (Berki, a szünetben), Göblyös – Szabó B., Beke (Nyári, 71.) – Németh B. (Bányai, 58.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Kovács P. (61.), Vörös (77.), Silling (86.), ill. Szépe (88.)
MESTERMÉRLEG
Máté Péter: – Büszke vagyok a fiúkra, három ilyen meccset egymás után lejátszani nagy feladat volt. Mindegyik találkozón megérdemeltük a megszerzett pontokat, sőt akár többet is gyűjthettünk volna. Ma is sokat tettünk a három pontért, akarati tényezőben és taktikailag is felülmúltuk az ellenfelet. Gratulálok Ternován Patriknak a most született kislányához, Linettnek ajánljuk a győzelmet.
Tímár Krisztián: – Nem megbántva ellenfelünket, de úgy érzem, mi veszítettük el ezt a meccset, hiszen hatalmas fölényben játszottunk az első félidőben, már ekkor le kellett volna zárnunk a találkozót. Letámadtunk, sok helyzetünk volt, de ezeket nem tudtuk kihasználni. Támadtunk a második félidőben is, ám a Mezőkövesd kapott egy véleményes büntetőt, a gól után pedig kinyíltunk, egyenlíteni akartunk, majd a második találat megpecsételte a sorsunkat. Sajnos lezárult hosszú veretlenségi sorozatunk. Nyerhettünk volna, azonban gyenge volt a támadójátékunk, ez kevés volt a győzelemhez. Csalódott vagyok, de az élet nem áll meg, a bajnokság hosszú, megyünk tovább, új veretlenségi sorozatot igyekszünk kialakítani. Szeretnénk feljutni, ám ehhez komolyabb minőségű támadójáték kell majd.
ÖSSZEFOGLALÓ
Két, kissé bosszantó, rossz helyzetkihasználásról emlékezetessé váló döntetlen után egy héten belül harmadszor is pályára lépett a Mezőkövesd Zsóry FC, ráadásul ezúttal a feljutó helyen álló és az élvonalba vágyó Kecskeméti TE-t látta vendégül szombat kora délután, az NB II 10. fordulójában.
Máté Péter némi meglepetésre nem módosított a kezdőcsapatán, ugyanaz a tizenegy játékos futott ki a gyepre, akik szerdán az Ajka, illetve múlt szombaton a Szeged ellen is kezdtek. A vendégeknél eközben két helyen is változtatott Tímár Krisztián, aki a Csákvár elleni múlt heti meccsen megsérülő Gajág helyére Szilágyit nevezte a kezdőbe, Berki helyére pedig Eördögh került be.
A mérkőzés remek iramban kezdődött, az első perctől kezdve mindkét gárda gyors átmenetekkel, gólratörően futballozott, a vendégek több helyzetet dolgoztak ki, de a hazaiak sem szorultak be kapujuk elé. Az első félidőben igazán nagy helyzet ezzel együtt nem akadt, gól nélküli állással fordulhattak a csapatok.
A szünetben mindkét szakvezető cserélt, a találkozó irama pedig nem hagyott alább, továbbra is kecskeméti fölény jellemezte a játékot, szép akciókkal, egy-egy átlövéssel, ám ziccerek nélkül. Az 59. perctől aztán felpörögtek az események, Kovács Patrik lépett ki a vendégek tizenhatosán belül, eltolta a labdát Szilágyi Zoltán mellett, aki késve csúszott utána, és szabálytalanul szerelte, Derdák játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. Az ítéletet is Kovács Patrik hajtotta végre, aki hajszálpontosan a jobb alsóba lőtt, Ruisz Barnabás hiába mozdult jó irányba, nem érhette el a labdát.
A kapott gól után még inkább elkezdett nyomni a Kecskemét, ám egyenlítés helyett, bő negyedórával később újabb gól érkezett a hármas cserével frissítő hazaiaktól. Egy balról beívelt szabadrúgást fejeltek ki a vendégek védői a kapu elől, a labda Vörös Barna elé pattant, aki 18 méterről, jobbal, kapásból a jobb alsó sarokba bombázott, Ruisznak ezt sem volt esélye elérni a labdát.
A lila-fehérek ezután már egyre kétségbeesettebben támadtak, azonban az átlövéseik elakadtak, Göblyös mérföldes bedobásait pedig ha sokszor csak üggyel-bajjal is, de semlegesítette a hazai védelem, miközben a kontrák továbbra is komoly veszélyt okoztak. Sőt, a 86. percben egy ilyen ellentámadás végén a csereként beszállt Vincze Domonkos a szintén frissen érkező Silling Mátéhoz tálalt a bal szélről, ő pedig kihasználta a ziccert és végképp eldöntötte a meccset.
A Kövesd győzelme ezek után már nem forgott veszélyben, jóllehet a hajrában egy szabadrúgást követően Szépe János csúsztatásával szépíteni tudott a Kecskemét.
Jó iramú és színvonalú meccset játszott egymással a két csapat, a Mezőkövesd javított a két döntetlen után, a KTE pedig ha mezőnyben jobban is játszott ellenfelénél, ezúttal pont nélkül térhetett haza Borsodból – ezzel megszakadt nyolcmeccses veretlenségi sorozata. 3–1
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző hét napban hazai pályán két 1–1-es döntetlent játszó Mezőkövesd Zsóry a legutóbbi két bajnokiját egy góllal megnyerő Kecskeméti TE ellen.