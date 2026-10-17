Jó iramú meccsen győzött a Mezőkövesd, megszakadt a Kecskemét jó sorozata

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–KECSKEMÉTI TE 3–1 (0–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Derdák Marcell (Georgiou Theodoros, Kulman Tamás)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Varjas, Vajda S. – Vörös (Csörgő V., 78.), Rab Bence (Vincze, 64.), Ottucsák, Zachán (Csatári, a szünetben) – Kovács P. (Keresztes Z., 64.), Hajdú R. (Silling, 64.). Vezetőedző: Máté Péter

KTE: Ruisz – Szépe, Szilágyi Z., Szűcs Sz. – Kovács B., Haris, Eördögh (Berki, a szünetben), Göblyös – Szabó B., Beke (Nyári, 71.) – Németh B. (Bányai, 58.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Kovács P. (61.), Vörös (77.), Silling (86.), ill. Szépe (88.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Büszke vagyok a fiúkra, három ilyen meccset egymás után lejátszani nagy feladat volt. Mindegyik találkozón megérdemeltük a megszerzett pontokat, sőt akár többet is gyűjthettünk volna. Ma is sokat tettünk a három pontért, akarati tényezőben és taktikailag is felülmúltuk az ellenfelet. Gratulálok Ternován Patriknak a most született kislányához, Linettnek ajánljuk a győzelmet.

Tímár Krisztián: – Nem megbántva ellenfelünket, de úgy érzem, mi veszítettük el ezt a meccset, hiszen hatalmas fölényben játszottunk az első félidőben, már ekkor le kellett volna zárnunk a találkozót. Letámadtunk, sok helyzetünk volt, de ezeket nem tudtuk kihasználni. Támadtunk a második félidőben is, ám a Mezőkövesd kapott egy véleményes büntetőt, a gól után pedig kinyíltunk, egyenlíteni akartunk, majd a második találat megpecsételte a sorsunkat. Sajnos lezárult hosszú veretlenségi sorozatunk. Nyerhettünk volna, azonban gyenge volt a támadójátékunk, ez kevés volt a győzelemhez. Csalódott vagyok, de az élet nem áll meg, a bajnokság hosszú, megyünk tovább, új veretlenségi sorozatot igyekszünk kialakítani. Szeretnénk feljutni, ám ehhez komolyabb minőségű támadójáték kell majd.

A Kecskemét többet támadott, de a gólokat ezúttal a Mezőkövesd szerezte (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd Zsóry)

ÖSSZEFOGLALÓ

Két, kissé bosszantó, rossz helyzetkihasználásról emlékezetessé váló döntetlen után egy héten belül harmadszor is pályára lépett a Mezőkövesd Zsóry FC, ráadásul ezúttal a feljutó helyen álló és az élvonalba vágyó Kecskeméti TE-t látta vendégül szombat kora délután, az NB II 10. fordulójában.

Máté Péter némi meglepetésre nem módosított a kezdőcsapatán, ugyanaz a tizenegy játékos futott ki a gyepre, akik szerdán az Ajka, illetve múlt szombaton a Szeged ellen is kezdtek. A vendégeknél eközben két helyen is változtatott Tímár Krisztián, aki a Csákvár elleni múlt heti meccsen megsérülő Gajág helyére Szilágyit nevezte a kezdőbe, Berki helyére pedig Eördögh került be.

A mérkőzés remek iramban kezdődött, az első perctől kezdve mindkét gárda gyors átmenetekkel, gólratörően futballozott, a vendégek több helyzetet dolgoztak ki, de a hazaiak sem szorultak be kapujuk elé. Az első félidőben igazán nagy helyzet ezzel együtt nem akadt, gól nélküli állással fordulhattak a csapatok.

A szünetben mindkét szakvezető cserélt, a találkozó irama pedig nem hagyott alább, továbbra is kecskeméti fölény jellemezte a játékot, szép akciókkal, egy-egy átlövéssel, ám ziccerek nélkül. Az 59. perctől aztán felpörögtek az események, Kovács Patrik lépett ki a vendégek tizenhatosán belül, eltolta a labdát Szilágyi Zoltán mellett, aki késve csúszott utána, és szabálytalanul szerelte, Derdák játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. Az ítéletet is Kovács Patrik hajtotta végre, aki hajszálpontosan a jobb alsóba lőtt, Ruisz Barnabás hiába mozdult jó irányba, nem érhette el a labdát.

A kapott gól után még inkább elkezdett nyomni a Kecskemét, ám egyenlítés helyett, bő negyedórával később újabb gól érkezett a hármas cserével frissítő hazaiaktól. Egy balról beívelt szabadrúgást fejeltek ki a vendégek védői a kapu elől, a labda Vörös Barna elé pattant, aki 18 méterről, jobbal, kapásból a jobb alsó sarokba bombázott, Ruisznak ezt sem volt esélye elérni a labdát.

A lila-fehérek ezután már egyre kétségbeesettebben támadtak, azonban az átlövéseik elakadtak, Göblyös mérföldes bedobásait pedig ha sokszor csak üggyel-bajjal is, de semlegesítette a hazai védelem, miközben a kontrák továbbra is komoly veszélyt okoztak. Sőt, a 86. percben egy ilyen ellentámadás végén a csereként beszállt Vincze Domonkos a szintén frissen érkező Silling Mátéhoz tálalt a bal szélről, ő pedig kihasználta a ziccert és végképp eldöntötte a meccset.

A Kövesd győzelme ezek után már nem forgott veszélyben, jóllehet a hajrában egy szabadrúgást követően Szépe János csúsztatásával szépíteni tudott a Kecskemét.

Jó iramú és színvonalú meccset játszott egymással a két csapat, a Mezőkövesd javított a két döntetlen után, a KTE pedig ha mezőnyben jobban is játszott ellenfelénél, ezúttal pont nélkül térhetett haza Borsodból – ezzel megszakadt nyolcmeccses veretlenségi sorozata. 3–1

Legyőzte hazai pályán a Mezőkövesd a Kecskemétet (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd Zsóry)





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző hét napban hazai pályán két 1–1-es döntetlent játszó Mezőkövesd Zsóry a legutóbbi két bajnokiját egy góllal megnyerő Kecskeméti TE ellen.