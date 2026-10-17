Amerikaifutball Eb: óriási fordítással nyert a magyar csapat

A vendégek a negyedik negyed közepén még 10–0-ra vezettek, ám ekkor a magyar védelem labdaszerzése után az irányító Dancsó Zalán befutott hat pontért, sikeres extrával (7–10).

A mieink védelme a folytatásban ismét megállította a lengyel támadókat, majd pedig egy szabálytalanságnak is köszönhetően fél perccel a vége előtt ott találták magukat a végzóna közelében a magyar játékosok. Az akciót Dancsó passza után Tóth Nándor elkapása zárta le, így a csaknem telt házas publikum örömére a mieink diadalmaskodtak.

A magyar válogatott egy hét múlva az olaszok vendége lesz. A rivális korábban ugyancsak legyőzte a lengyeleket, így az összecsapás győztese jut majd be a kontinens legjobb négy csapata közé.