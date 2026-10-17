NB II: FC Ajka–BVSC-Zugló
A labdarúgó NB II 10. fordulójának szombat késő délutáni mérkőzésén a játéknap előtt 6. helyezett FC Ajka a 13. helyen álló BVSC-Zuglót fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
FC AJKA–BVSC-ZUGLÓ 1–1 – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum. Vezeti: Molnár Attila (Bertalan Dávid, Szabados Dániel)
AJKA: Simon B. – Csorba N., Bacsa B., Tar, Kenderes – Décsy, Németh E. – Bocskay B., Szabó B., Artner D. – Csóka D. . Vezetőedző: Artner Tamás
BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinícius, Lehoczky R., Király Á. – Igricz, Ominger G. – Farkas B., Csernik, Dénes A. – Bacsa P. Vezetőedző: Kincses Ádám
Gólszerző: Artner D. (23.) ill. Bacsa P. 19.)
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