NB II: FC Ajka–BVSC-Zugló

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

FC AJKA–BVSC-ZUGLÓ 1–1 – ÉLŐ

Ajka, Városi Sportcentrum. Vezeti: Molnár Attila (Bertalan Dávid, Szabados Dániel)

AJKA: Simon B. – Csorba N., Bacsa B., Tar, Kenderes – Décsy, Németh E. – Bocskay B., Szabó B., Artner D. – Csóka D. . Vezetőedző: Artner Tamás

BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinícius, Lehoczky R., Király Á. – Igricz, Ominger G. – Farkas B., Csernik, Dénes A. – Bacsa P. Vezetőedző: Kincses Ádám

Gólszerző: Artner D. (23.) ill. Bacsa P. 19.)

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE