Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–ETO 0–2

NB II: FC Ajka–BVSC-Zugló

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2026.10.17. 16:59
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Vajon a hétfői, gólerős formáját hozza-e Ajkán a fehér mezes BVSC? (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló, archív)
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NB II Ajka BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójának szombat késő délutáni mérkőzésén a játéknap előtt 6. helyezett FC Ajka a 13. helyen álló BVSC-Zuglót fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
FC AJKA–BVSC-ZUGLÓ 1–1 – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum. Vezeti: Molnár Attila (Bertalan Dávid, Szabados Dániel)
AJKA: Simon B. – Csorba N., Bacsa B., Tar, Kenderes  – Décsy, Németh E. – Bocskay B., Szabó B., Artner D.Csóka D. . Vezetőedző: Artner Tamás
BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinícius, Lehoczky R., Király Á. – Igricz, Ominger G. – Farkas B., Csernik, Dénes A. – Bacsa P.  Vezetőedző: Kincses Ádám

Gólszerző: Artner D. (23.) ill. Bacsa P. 19.)

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NB II Ajka BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló NB II 10. forduló
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