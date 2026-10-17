Sokat hibázott, de nagy csatában nyert az ETO az Odense ellen

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

B-CSOPORT

ODENSE (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC 31–32 (17–20)

Odense, Sydbank Aréna. Vezette: A. Covalciuc, I. Covalciuc (románok)

Jegyzőkönyv hamarosan!

ÖSSZEFOGLALÓ

2025-ben a Győr és az Odense vívta a Bajnokok Ligája fináléját, az ETO végig vezetve múlta felül dán ellenfelét és szerezte meg fennállása hetedik BL-serlegét. Az előző idényben a negyeddöntőben a zöld-fehérek lehengerlő teljesítménnyel, összesítésben 23 góllal győzték le az Odensét, amely eddig csupán egyszer tudta megverni az ETO-t, szinte napra pontosan két évvel korábban az Audi Arénában 35–28-ra nyertek a narancsmezesek.

A szombati összecsapást az ETO várta jobb formában, veretlenül, de nem hibátlanul álltak öt kör után Győri-Lukács Viktóriáék, míg az Odense a Gloria Bistritától és a Storhamartól is kikapott, utóbbi ellen már a megbízott edző, Mark Strandgaard Marcher meccselt. A győriek keretéből négyen is szerepeltek korábban a dán együttesben, Bo van Wetering, Dione Housheer, Helena Elver és Thale Rushfeldt Deila is eltöltött hosszabb-rövidebb időt az Odense színeiben.

ROSSZ KEZDÉS UTÁN MAGÁRA TALÁLT AZ ETO

Szépen kijátszott győri támadás végén Tjasa Stanko szerezte meg a mérkőzés első gólját, ám a hazaiak öt-nullával válaszoltak, az ETO sorra szórakozta el a lehetőségeit. A kispadról Hatadou Sako űzte-hajtotta övéit heves kézmozdulatokkal, a kritikus perceket Van Wetering zárta le, majd egy labdaszerzést követően Housheer pókhálózta ki a felső sarkot (6–3). Stanko büntetőből és akcióból is betalált, egyre apadt a különbség, a hazaiak mestere időt kért és hosszan magyarázta nemtetszését, csapatával hét a hat elleni játékra váltott. Kétszer is egyenlíthetett volna az ETO, ám mindkét lehetőség kimaradt, a hazaiak holland beállója, Romee Maarschalkeweerd viszont nem hibázott a túloldalon.

Per Johansson is kipróbálta a hét a hatot, Sarah Bouktit azonban a támadás végén az odensei kapust találta el. Rövidesen a vendégek mestere is magához hívta övéit és felhívta figyelmet a védekezésben tapasztalt hibákra. Szavai hatottak, feljavult hátul és elöl is az ETO, öt perc alatt nyolcszor is betaláltak a vendégek, a 22. perc végén már a vezetést is átvették. 16–13-as győri előnynél az Odense mestere újfent időt kért, csapata a jó kezdés után gödörbe került, küszködött az orosz sztár, Anna Vjahirjeva is. Zákányi Janka látványos ejtéssel szerezte meg a huszadik győri találatot, a hazaiak tizenhétnél tartottak az első harminc percet követően.

UTOLSÓ PERCIG TARTÓ IZGALMAK

Kari Brattset Dale beállógóljával kezdődött a második játékrész, míg Sandra Toft hárított hetessel segítette a győrieket. A túloldalon Yara ten Holte óriási üvöltéssel ünnepelt két védést, villant kétszer is Matilde Marie Vestergaard, Maarschalkeweerd pedig büntetőt harcolt ki, egyre csökkent a különbség. Vakarta a fejét Johansson, ráadásul rövid időn belül két emberhátrány is nehezítette a győriek helyzetét.

A szemfüles Maarschalkeweerd labdaszerzését követően ki is egyenlítettek a hazaiak a 41. perc elején, az elsőhöz hasonlóan tehát a második játékrész elején is az Odense teljesített jobban. Stanko hetesből ugyan visszaszerezte a vezetést, de utána két próbálkozása sem ért gólt, Toft viszont fontos védésekkel segítette csapatát. Elver találatával mozdultak el a felek háromperces gólcsend után 26–24-re a 46. percben, majd Van Wetering célzott pontosan, és Bruna de Paula is megtalált a rést a védelemben – megint kezdett lendületbe jönni az ETO.

Ám magára talált az Odense, a négyről egyre csökkent a győri előny az 52. percre, ráadásul Elver kiállt két percre. Vestergaard révén az egyenlítés is összejött. Stanko hetedik találata hetesből született meg, Höjlund sokadik eladott labdával tett egy szívességet a győrieknek, ám a támadás végén Bundsen hárított. Hatalmas izgalmakat ígért az utolsó öt perc, minden labdaszerzés és értékesített helyzet felértékelődött. Stanko nyolcadik gólja révén ismét kettővel vezettek a vendégek, kikérte utolsó idejét a hazai tréner az 58. percben. Maarschalkeweerd is megszerezte nyolcadik találatát. 31–30-nál az Odense jobbszélsője el sem találta a kaput, a biztos győzelemért támadhatott a Győr.

Johansson is elhasználta utolsó időkérését, Elver góljával hatalmasat lépett a győzelem felé az ETO, Nikita van der Vliet még betalált, a hátralévő másodpercek leperegtek, a győriek végül 32–31-re nyertek.

TOFT 13 VÉDÉSSEL ZÁRT

Összességében az Odense mindvégig kellemetlen csapat benyomását keltette, az első és a második félidőt is jobban kezdte, mint az ETO és nem hagyta, hogy a magyar együttes négygólosnál nagyobb előnyt alakítson ki. Ugyan a 20. percben vezetett utoljára dán csapat, de folyamatosan tapadt ellenfelére, amely hullámzóan teljesített. Maarschalkeweerd pedig rendre kellemetlenséget okozott, a beálló végül a legeredményesebb győrihez, Stankóhoz hasonlóan nyolc góllal zárt. Ami a kapusokat illeti, Toft 42 lövésből 13-at védett (31 százalékos hatékonyság), a hazaiaknál Bundsen és Ten Holte is 27 százalékkal zárt. A győriek a válogatott-szünet után a Ferencváros otthonában folytatják, míg a BL-ből a német Blomberg-Lippe elleni hazai és idegenbeli meccs maradt idénre.

PERCRŐL PERCRE