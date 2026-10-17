Djukanovics duplázott, az ETO Pakson ugrott fel a dobogóra

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

PAKSI FC–ETO FC 1–2 (0–2)

Paks, Fehérvári úti Stadion. 3023 néző. Vezette: Rúsz Márton (Becséri Gergely, Balla Levente)

Paks: Gyetván – Győrfi (Simut, a szünetben), Vas (Wiesner, 81.), Kinyik, Szabó J., Silye – Haraszti (Szalai J., a szünetben), Windecker (Horváth K., a szünetben), Papp K., Pető M. – Tóth B. (Hahn, 76.). Vezetőedző: Bognár György

ETO FC: Petrás – Bennette (Bánáti, 74.), Urblík N., Krpics, Stefulj – Agba – Djukanovics (Vladoiu, 84.), Szép, Ricardo (Gavrics, 65.), Huszár (Umathum, 65.)– Kulenovic (Marong, 84.). Vezetőedző: Efraín Juárez.

Gólszerző: Pető M. (47.), ill. Djukanovics (39., 42.)

Sárga lap: Papp K. (8.), Győrfi (41.), Wiesner (85.), ill. Ricardo (29.), Petrás (90+3.)

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Ha az előző héten azt mondtuk, remek a Paksi FC mérlege Bognár György irányításával az MTK Budapest ellen (16 párharcból 12 győzelem), egészen más a helyzet, amikor az ETO elleni összecsapásokat vizsgáljuk. Amióta a győri klub 2024 nyarán visszajutott az élvonalba, a hat bajnokiból egyet sem nyert meg a Paks (három döntetlen mellett háromszor pont nélkül maradt), és a legutóbbi sikeréig 12 évet kell visszamenni az időben: 2014. július 27-én Kecskés Tamás és Heffler Tibor góljával győzött 2–0-ra. Jó kiindulási alapot jelentett a házigazdának, hogy az utóbbi két bajnokiját egyaránt megnyerte, Bognár György futballról alkotott filozófiáját ismerve meglepetést az jelentett, hogy mindkétszer kapott gól nélkül (1–0 a Kisvárda, 3–0 az MTK ellen).

Az ETO az előző fordulóban hazai pályán veszített rangadót a Puskás Akadémiával szemben (0–1), ugyanakkor a négy idegenbeli fellépése közül egyet sem bukott el, a Vasas (2–2), a DVSC (1–1) és a Kisvárda (1–1) otthonában is döntetlent ért el, az MTK ellen (2–1) pedig három pontot szerzett. Némi meglepetésre Szalai József nem került be a paksiak kezdő tizenegyébe, úgy tudjuk, a héten kisebb sérüléssel bajlódott, a helyén Tóth Barna bizonyíthatott, aki az előző fordulóban csereként beállva két gólpasszt adott az MTK legyőzésekor.

Nagy lendülettel kezdett a Paks, mégis az ETO előtt adódhatott volna helyzet, csakhogy Daniel Stefulj szabadrúgásánál Luka Kulenovic centiméterekkel lemaradt a beívelt labdáról. Az első pillanattól látszott, a vendégek futballistái szorult helyzetben sem jönnek zavarba, rövid passzos játékkal építkeznek, de ha a helyzet úgy kívánta, jöttek a negyven-ötven méteres indítások is. A hazai együttes mindkét szélről több beadást küldött a győri kapu előterébe, ám nagyon úgy tűnt, fejjel nem lehet megverni Miljan Krpicséket. A két gárda legutóbbi, egymás elleni meccse hét gólt hozott (az ETO 4–3-ra nyert Pakson), ezúttal azonban az első fél órában egyetlen nagy lehetőséget sem sikerült kialakítani. Aztán Tóth Barna fejese már veszélyt jelentett, Silye Erik pedig a bal oldali kapufát találta el 14 méterről, a balösszekötő helyéről. Kisvártatva Viktor Djukanovics lépett ki ziccerben, ekkor még Gyetván Márk bravúrral védett, ám néhány pillanattal később újra a hazai védelem mögé került a montenegrói támadó, aki ekkor már nem hibázott (0–1). Aztán ugyanő remek fejessel megduplázta csapata előnyét (0–2), majd Pető Milán a bal oldali kapufát találta el – nagyon úgy nézett ki, ez nem a Paks napja.

Bognár György hármat is cserélt a szünetben, a Paks két erőcsatárral támadott és még két perc sem telt el, Pető Milán lövése nyomán máris a bal sarokban kötött ki a labda – a kapufa ezúttal nem volt a győriekkel (1–2). Nyomott a házigazda, az ETO percekig nem jött ki a saját tizenhatosáról, és a 62. percben ismét Pető Milán járt közel a gólszerzéshez, ám bombája után a labda a léc felett hagyta el a játékteret. Efraín Juárez érezte, változtatni kell, kettőt is cserélt, ám Mario Simut elfutása után újra Pető előtt adódott lehetőség, aki azonban nem találta el a kaput. A hajrában még Laron Marong előtt adódott helyzet, ám mellé lőtt, aztán Szalai József lábában volt az egyenlítés, de nem találta el a kaput.

Tovább tart az ETO jó sorozata a Paks ellen, de tegyük hozzá, a hazai csapat a második félidő alapján egy pontot mindenképpen megérdemelt volna.