Komáromi bombagólja három pontot ért az MTK-nak, a Vasas emberelőnyben sem tudott egyenlíteni



Lassan tíz éve annak, hogy az MTK élvonalbeli mérkőzésen fogadta a Vasast – a 2017 márciusi bajnokit a kék-fehérek nyerték meg Myke Ramos góljával, s a csaknem egy évtizeddel ezelőtti mérkőzésről három ember péntek este is ott lehetett az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. No, nem a pályán, hanem annak a szélén, a kispadon: hazai oldalon Kanta József asszisztensedzőként, Federico Groppioni kapusedzőként, míg az angyalföldieknél Ferenczi István úgyszintén másodedzőként tért vissza a Hungária körútra. Akkor tehát az MTK örülhetett a lefújás után, viszont péntek este a Pinezits Máté edzette csapat lehetett feszültebb, frusztráltabb, hiszen az utóbbi négy bajnokiján mindössze egy pontot szerzett, a legutóbbi hármat elveszítette. Ugyanakkor az angyalföldiek Erős Gábor irányításával kifejezetten látványos, jó futballt bemutatva a második helyen vágtak neki a 10. fordulónak.



Érdekes, hogy hazai oldalon először kezdett a korábbi kecskeméti Varga Bence – a játékost csaknem három hete szerződtette a klub, miután az első számú kapust, Demjén Patrikot megtámadták a saját lakásának lépcsőházában, s menekülés közben eltört a lábközépcsontja. A vendégek oldalán is akadt érdekesség: sokáig kérdéses volt, hogy az alapembernek számító Iyinbor Patrick vállalja-e a játékot péntek este a kisebb sérülése miatt – nos, végül ki kellett hagynia a bajnokit, helyére Baráth Botond került. Hihetetlennek tűnik, de a Honvéddal 2017-ben bajnoki címet szerző belső védő legutóbb három és fél éve (!), 2023 májusában, a Kisvárda–Vasas (2–1) bajnokin kezdett az NB I-ben! Persze nem is kérdés, a kezdőbe állítása kézenfekvő megoldás volt, hiszen a 34 éves futballista rutinos, nem véletlenül áll a neve mellett immár 212 NB I-es meccs, és szerepelt 11 alkalommal a válogatottban is.



Mindkét csapat bátran kezdett, az első pillanattól érezni lehetett, az MTK és a Vasas is nyerni akar – a hazaiak közel is álltak a vezetés megszerzéséhez, azonban a 7. percben Kata Mihály fejese után a labda a lécről az alapvonalon túlra pattant. Az MTK uralta a játékot, a vendégek futballjába sok hiba csúszott – Komáromi György első próbálkozását még védte Engedi Márk, a másodiknál viszont már tehetetlennek bizonyult, a szélső szépen lőtte ki a bal sarkot.

Fontos három pontot szerzett az MTK (Fotó: Árvai Károly)

Erős Gábor sokat bosszankodott, egyszer a védőkkel pörölt, máskor pedig a kapusának kiabált, hogy beszéljen, kommunikáljon a hátvédekkel.



Nem csoda, hogy Erős Gábor a szünetben cserére szánta el magát, a gyakorlatilag észrevehetetlen Horváth Rajmund helyére érkezett Kovácsréti Márk – a szélső néhány perc elteltével szép passzt adott Koszta Márknak, aki – bár rosszul vette át a labdát – továbbított Tóth Milánnak, de a válogatottban is eredményes támadó ziccerben rontott, illetve Varga Bence védett… A második félidő elején nagy nyomást helyezett a Vasas az MTK kapujára. Alig negyedóra telt el, amikor Tóth Milán a lábához kapott, rosszul lépett, lecserélték – a mérkőzést a helyszínen megtekintő Marco Rossi szövetségi kapitány nyilván nem volt boldog az eset láttán, hiszen az ukránok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen gólt szerző (2–1) labdarúgó egyre inkább felvette a nemzetközi futball ritmusát.



Nyílt volt a meccs, Komáromi György duplázhatott volna, pechjére a fejese után Molnár Csaba a gólvonalról mentett. A 76. perben Kovács Patrik tett róla, hogy még izgalmasabb legyen a péntek esti bajnoki, durván megrúgta Kovácsréti Márk térdét, a játékvezető azonnal kiállította...



Az MTK két hónap után nyert ismét, míg a Vasas sok helyzetet elpuskázva magát hibáztathatja, miért nem vitt el legalább egy pontot a Hungária körútról. 1–0

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