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Haaland duplázott, a Man. City tovább menetel a Premier League-ben

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.17. 18:20
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Erling Haaland kétszer is eredményes volt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ipswich Town Hull City Fulham Premier League Manchester City
A Manchester City többek között Erling Haaland két góljával 3–2-re legyőzte az Ipswich Townt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) hetedik fordulójában, szombaton. Enzo Maresca csapata továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a tabellát, míg a Fulham hazai pályán 1–0-ra nyert a Hull City ellen.

A Manchester City Phil Foden találatával szerzett vezetést, ám az Ipswich Town hamar válaszolt, így a hazaiaknak ismét előnybe kellett kerülniük. Erling Haaland a 34. percben értékesítette a lehetőségét, majd a második félidőben újra betalált, ezzel eldöntve a mérkőzést. A vendégek a hajrában még szépítettek büntetőből, de az egyenlítésre már nem maradt idejük.

A norvég csatár a hetedik bajnoki mérkőzésén már a nyolcadik gólját szerezte meg az idényben, a Premier League-ben pedig összesen 120 találatnál jár. A Manchester City mind a hét eddigi bajnokiját megnyerte.

Ezzel egy időben a Fulham Alex Iwobi 33. percben szerzett góljával múlta felül a Hull Cityt. A londoni együttes a hosszabbításban emberhátrányba került, miután Ryan Sessegnont kiállította a játékvezető, de a hazaiak így is megőrizték előnyüket, és megszerezték a három pontot.

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Everton–Chelsea 0–2 (P. Neto 46., 90.)
Fulham–Hull City 1–0 (Iwobi 33.)
Kiállítva: Sessegnon (90+4., Fulham)
Manchester City–Ipswich Town 3–2 (Foden 19., Haaland 34., 69., ill. Maeda 21., Flemming 90. – 11-esből)
Brentford–Liverpool 1–2 (Lewis-Potter 44., ill. V. Munoz 62., Isak 70.)
Kiállítva: Jarmoljuk (45+8., Brentford), Janelt (90+2., Brentford)
18.30: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
15.00: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Match4)
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace
15.00: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
17.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák
21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)

 

 

Ipswich Town Hull City Fulham Premier League Manchester City
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