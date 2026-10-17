Haaland duplázott, a Man. City tovább menetel a Premier League-ben

A Manchester City Phil Foden találatával szerzett vezetést, ám az Ipswich Town hamar válaszolt, így a hazaiaknak ismét előnybe kellett kerülniük. Erling Haaland a 34. percben értékesítette a lehetőségét, majd a második félidőben újra betalált, ezzel eldöntve a mérkőzést. A vendégek a hajrában még szépítettek büntetőből, de az egyenlítésre már nem maradt idejük.

A norvég csatár a hetedik bajnoki mérkőzésén már a nyolcadik gólját szerezte meg az idényben, a Premier League-ben pedig összesen 120 találatnál jár. A Manchester City mind a hét eddigi bajnokiját megnyerte.

Ezzel egy időben a Fulham Alex Iwobi 33. percben szerzett góljával múlta felül a Hull Cityt. A londoni együttes a hosszabbításban emberhátrányba került, miután Ryan Sessegnont kiállította a játékvezető, de a hazaiak így is megőrizték előnyüket, és megszerezték a három pontot.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Everton–Chelsea 0–2 (P. Neto 46., 90.)

Fulham–Hull City 1–0 (Iwobi 33.)

Kiállítva: Sessegnon (90+4., Fulham)

Manchester City–Ipswich Town 3–2 (Foden 19., Haaland 34., 69., ill. Maeda 21., Flemming 90. – 11-esből)

Brentford–Liverpool 1–2 (Lewis-Potter 44., ill. V. Munoz 62., Isak 70.)

Kiállítva: Jarmoljuk (45+8., Brentford), Janelt (90+2., Brentford)

18.30: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Match4)

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace

15.00: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)

17.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)