Jégkorong Kontinentális Kupa: újabb könnyed BJA-győzelem

Az észtországi Kohtla-Järvében zajló tornán a BJA a házigazda Viru Sputnik elleni 9–2-es sikerrel kezdett pénteken, és másodszor sem várt rá komoly ellenfél, a zágrábiak ugyanis első meccsükön 11–3-ra kaptak ki a másik Erste Ligában szereplő gárdától, a Corona Brasovtól.

A négyes első helyezettje jut tovább a november 13-15-én esedékes, nyolc csapatot felvonultató második körbe, amelyben a házigazda olasz HC Asiago mellett a kazah Nomad és a dán Herlev Eagles vár rá. Utóbbi kvartettből a legjobb három kerül a január 14-17-i hatos döntőbe.

JÉGKORONG KONTINENTÁLIS KUPA

1. KÖR, 2. FORDULÓ

Budapest Jégkorong Akadémia HC–KHL Zagreb (horvát) 12–0 (6–0, 1–0, 5–0)

KÉSŐBB

18.00: Corona Brasov (romániai)–Viru Sputnik (észt)

A VASÁRNAPI PROGRAM

14.30: Corona Brasov–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.00: Viru Sputnik–KHL Zagreb

