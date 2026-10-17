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Jégkorong Kontinentális Kupa: újabb könnyed BJA-győzelem

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.17. 17:08
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Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
Corona Brasov jégkorong Kontinentális Kupa Budapest Jégkorong Akadémia HC BJA HC
A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia 12–0-ra győzött szombaton a horvát KHL Zagreb ellen a Kontinentális Kupa első körének második fordulójában.

Az észtországi Kohtla-Järvében zajló tornán a BJA a házigazda Viru Sputnik elleni 9–2-es sikerrel kezdett pénteken, és másodszor sem várt rá komoly ellenfél, a zágrábiak ugyanis első meccsükön 11–3-ra kaptak ki a másik Erste Ligában szereplő gárdától, a Corona Brasovtól.

A négyes első helyezettje jut tovább a november 13-15-én esedékes, nyolc csapatot felvonultató második körbe, amelyben a házigazda olasz HC Asiago mellett a kazah Nomad és a dán Herlev Eagles vár rá. Utóbbi kvartettből a legjobb három kerül a január 14-17-i hatos döntőbe.

JÉGKORONG KONTINENTÁLIS KUPA
1. KÖR, 2. FORDULÓ
Budapest Jégkorong Akadémia HC–KHL Zagreb (horvát) 12–0 (6–0, 1–0, 5–0)

KÉSŐBB
18.00: Corona Brasov (romániai)–Viru Sputnik (észt) 

A VASÁRNAPI PROGRAM
14.30: Corona Brasov–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.00: Viru Sputnik–KHL Zagreb
 

 

Corona Brasov jégkorong Kontinentális Kupa Budapest Jégkorong Akadémia HC BJA HC
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