NB II: Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr
A labdarúgó NB II 10. fordulójának vasárnap kora délutáni mérkőzésén a 9. helyezett Szentlőrinc az újonc létére az 5. helyen álló Gyirmót FC Győrt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–GYIRMÓT FC GYŐR 0–0 – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep. Vezeti: Papp Ádám (Mohos Milán, Bán Kristóf)
SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac, Poór, Milovanovic, Kiss-Szemán – Dinnyés, Szolgai – Czérna, Samson, Gruber – Oláh B. Vezetőedző: Nikházi Márk
GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Pejovic, Medgyes – Madarász, Berecz – Iván, Rácz B., Tollár – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám
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PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a keddi bepótolt bajnokiján Diósgyőrből pontot rabló, de két forduló óta nyeretlen Szentlőrinc az előző három bajnokijából kettőt megnyerő újonc Gyirmót FC Győr ellen.
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