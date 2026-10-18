Nemzeti Sportrádió

NB II: Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr

KVANDUK BENCEKVANDUK BENCE
2026.10.18. 12:49
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Novák Csanádnak (sárgában), a vendégek támadójának ezúttal is kulcsszerep juthat (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Győr, archív)
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Szentlőrinc NB II Gyirmót FC Győr élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójának vasárnap kora délutáni mérkőzésén a 9. helyezett Szentlőrinc az újonc létére az 5. helyen álló Gyirmót FC Győrt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–GYIRMÓT FC GYŐR 0–0 – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep. Vezeti: Papp Ádám (Mohos Milán, Bán Kristóf)
SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac, Poór,  Milovanovic, Kiss-Szemán – Dinnyés, Szolgai – Czérna, Samson, Gruber – Oláh B. Vezetőedző: Nikházi Márk
GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Pejovic, Medgyes – Madarász, Berecz – Iván, Rácz B., Tollár –  Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a keddi bepótolt bajnokiján Diósgyőrből pontot rabló, de két forduló óta nyeretlen Szentlőrinc az előző három bajnokijából kettőt megnyerő újonc Gyirmót FC Győr ellen. 

 

Szentlőrinc NB II Gyirmót FC Győr élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II NB II 10. forduló
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