NB II: Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–GYIRMÓT FC GYŐR 0–0 – ÉLŐ

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep. Vezeti: Papp Ádám (Mohos Milán, Bán Kristóf)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac, Poór, Milovanovic, Kiss-Szemán – Dinnyés, Szolgai – Czérna, Samson, Gruber – Oláh B. Vezetőedző: Nikházi Márk

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Pejovic, Medgyes – Madarász, Berecz – Iván, Rácz B., Tollár – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a keddi bepótolt bajnokiján Diósgyőrből pontot rabló, de két forduló óta nyeretlen Szentlőrinc az előző három bajnokijából kettőt megnyerő újonc Gyirmót FC Győr ellen.