Nemzeti Sportrádió

Vívás: mindkét tőrcsapatunk hatodik lett a takamacui vk-viadalon

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.10.18. 11:06
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Pásztor Flóra és Kondricz Kata (Fotó: Czinege Melinda, archív)
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Mind a férficsapat, mind a női négyes a hatodik helyen végzett a tőrözők világkupaversenyén.

 

Egyforma utat járt be a tőrözők takamucai világkupaversenyén a Bálint Álmos, Dósa Dániel, Mihályi Andor, Tóth Gergely, valamint a Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összetételű magyar négyes, hiszen mindkét csapat bejutott a legjobb nyolc közé, majd kikapott a negyeddöntőben – egyaránt a világelit egyik legjobbjától, Olaszországtól. 

Aztán az 5–8. helyért mindkét csapatunk győzött az első felvonásban, majd a nyolc között meglepetésre hibázó amerikaiak ellen köthettek be Dósáék és Pásztorék is. Az Egyesült Államok mindkét négyese igazolta, hogy remek csapat, nyertek is a magyarok ellen, így zárták a napot a mieink mind a nőknél, mind a férfiaknál a hatodik helyen. 

VILÁGKUPAVERSENY, TAKAMACU
TŐR
CSAPAT
Férfiak
Nyolcaddöntő: Magyarország–Németország 45:36 (Mihályi +5, Dósa +3, Tóth G. +1)
Negyeddöntő: Olaszország–Magyarország 45:41 (Mihályi +3, Dósa –2, Tóth G. –5)
Az 5–8. helyért: Magyarország–Franciaország 45:43 (Mihályi +2, Tóth G. +2, Dósa –2)
Az 5. helyért: Egyesült Államok–Magyarország 45:32 (Mihályi –1, Dósa –5, Tóth G. –7)

Nők
Nyolcaddöntő: Magyarország–Ukrajna 40:26 (Pásztor +10, Kondricz +2, Papp +2)
Negyeddöntő: Olaszország–Magyarország 45:30 (Kondricz –1, Pásztor –6, Papp –8)
Az 5–8. helyért: Magyarország–Spanyolország 45:26 (Papp +8, Kondricz +7, Pásztor +4)
Az 5. helyért: Egyesült Államok–Magyarország 45:35 (Lupkovics +3, Kondricz +1, Pásztor –7, Papp –7) 

 

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