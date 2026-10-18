Birkózás: Gellén Milán ötödik lett az U23-as vb-n
A szabadfogású Gellén Milán az ötödik helyen zárt a Las Vegas-i U23-as birkózó-vb-n.
A Las Vegasban zajló U23-as birkózó-világbajnokság szabadfogású versenyében a 125 kilóban küzdő
Gellén Milán két sima győzelem után két technikai tusos vereséget szenvedett, így lecsúszott a dobogóról, az ötödik helyen zárt
– számol be a szövetségi portál.
Mellette három magyar is érdekelt volt a versenynapon, de Angyal Krisztián (92 kg), Arsunkaev Musza (97 kg) és Mizsei Zoltán (65 kg) is kikapott a selejtezőben.
(Kiemelt kép forrása: birkozoszov.hu)
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