Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Gellén Milán ötödik lett az U23-as vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.18. 11:09
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A szabadfogású Gellén Milán az ötödik helyen zárt a Las Vegas-i U23-as birkózó-vb-n.

A Las Vegasban zajló U23-as birkózó-világbajnokság szabadfogású versenyében a 125 kilóban küzdő

Gellén Milán két sima győzelem után két technikai tusos vereséget szenvedett, így lecsúszott a dobogóról, az ötödik helyen zárt 

– számol be a szövetségi portál.

Mellette három magyar is érdekelt volt a versenynapon, de Angyal Krisztián (92 kg), Arsunkaev Musza (97 kg) és Mizsei Zoltán (65 kg) is kikapott a selejtezőben.

(Kiemelt kép forrása: birkozoszov.hu)

 

 

bírkózás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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