Nemzeti Sportrádió

Egy gól is elég volt, veretlen maradt a Tiszakécske

PATAI GERGELYPATAI GERGELY
2026.10.17. 18:55
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Kikapott idegenben, az utolsó helyen a sárga mezes Csákvár (Fotó: Réti Attila/KTE, archív)
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Csákvár NB II Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójában a Tiszakécske Pataki Bence góljával 1–0-ra legyőzte a második félidőben emberhátrányban futballozó Csákvárt, így a vasárnapi játéknap előtt a tabella élére ugrott.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (1–0)
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Muhari Gergő (Vargha Tamás, Végh Márton)
TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Baranyai N. (Terbe, 70.), Visinka, Polgár K., Milicz (Usai, a szünetben) – Szekér Á. (Horváth E., 70.), Varga J., Lucas, Sós B. – Pataki B. (Balla, 81.), M. Ramos (Wirth, 87.). Vezetőedző: Pintér Csaba
CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lakatos K. (Somfalvi, a szünetben), Schmidtka, Komlósi, Helembai – Mészáros D., Sipos Z. (Zahorán, 85.), Dencinger (Ásványi, 66.) – Mondovics, Benkő. Vezetőedző: Berndt András
Gólszerző: Pataki B. (14.)
Kiállítva: Major G. (50.)
Pintér Csaba: – Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, mindkét csapat számára nagy volt a tét. A vezetés birtokában kevesebb kockázatot vállaltunk, de így is adódtak lehetőségeink. Megdolgoztunk azért, hogy így teljesítsünk, de még csak tíz fordulón vagyunk túl, hétről hétre bizonyítanunk kell.
Berndt András: – Tisztességesen felkészültünk az ellenfélből, átvészeltük a hazai rögzített helyzeteket. Annak ellenére, hogy gólt kaptunk, nem kellett volna elveszítenünk a koncentrációnkat. A kiállítás után megélénkült a játékunk, de létszámhátrányban nagyon nehéz dolgunk volt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Országos egyes? A veretlenül menetelő Tiszakécske az idegenben nyeretlen Csákvárt fogadta a labdarúgó NB II 10. fordulójának szombati játéknapján, az előzményekből kiindulva minden a hazaiak sikerét ígérte. Fél órával a találkozó előtt még csend és nyugalom honolt a sporttelep környékén, de a kezdésre befutottak a dobbal és dudával felszerelkezett szurkolók, akik már arról beszélgettek, hogy kedvenceik a tabella élére ugorhatnak.

Így is történt, de a Csákvár nem adta olcsón a bőrét. A vendégek lendületesen kezdtek, szerették volna meglepni ellenfelüket, a kécskeiek azonban jól reagáltak, az első negyedóra végén megszerezték a vezetést. Szekér Ádám felismerte a lehetőséget, Pataki Bence jól vette át a labdát, majd kilőtte a hosszú alsót. A játékrész második felében nagy iramot diktáltak a csapatok: a csákváriak mentek előre az egyenlítésért, ám a Tiszakécske sem állt vissza, gyors támadások végén veszélyeztetett. A legnagyobb védést a hazaiak kapusa, Kiss Ágoston mutatta be Sipos Zoltán tekerésénél, míg a túloldalon Komlósi Bence mentett a gólvonalról.

A csákváriak állták a sarat, a házigazda nem tudta megduplázni az előnyét, ám így is kedvező helyzetbe került Major Gergő kiállításával. Szinte a teljes második félidőt emberhátrányban játszották végig a vendégek, és bár próbálkoztak becsülettel, nem volt könnyű helyzetbe kerülniük. Már csak azért sem, mert a kécskeiek ismét rendkívül fegyelmezetten futballoztak, néhány megingástól eltekintve jól zárták a területeket, a kontrákból pedig eldönthették volna a mérkőzést. Nem tették, de ezúttal egy gól is elég volt a győzelemhez: a vasárnapi játéknap előtt a Tiszakécske vezeti a bajnokságot. 1–0

 

PERCRŐL PERCRE

 

Csákvár NB II Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 10. forduló
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