Egy gól is elég volt, veretlen maradt a Tiszakécske

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (1–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Muhari Gergő (Vargha Tamás, Végh Márton)

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Baranyai N. (Terbe, 70.), Visinka, Polgár K., Milicz (Usai, a szünetben) – Szekér Á. (Horváth E., 70.), Varga J., Lucas, Sós B. – Pataki B. (Balla, 81.), M. Ramos (Wirth, 87.). Vezetőedző: Pintér Csaba

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lakatos K. (Somfalvi, a szünetben), Schmidtka, Komlósi, Helembai – Mészáros D., Sipos Z. (Zahorán, 85.), Dencinger (Ásványi, 66.) – Mondovics, Benkő. Vezetőedző: Berndt András

Gólszerző: Pataki B. (14.)

Kiállítva: Major G. (50.)

Pintér Csaba: – Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, mindkét csapat számára nagy volt a tét. A vezetés birtokában kevesebb kockázatot vállaltunk, de így is adódtak lehetőségeink. Megdolgoztunk azért, hogy így teljesítsünk, de még csak tíz fordulón vagyunk túl, hétről hétre bizonyítanunk kell.

Berndt András: – Tisztességesen felkészültünk az ellenfélből, átvészeltük a hazai rögzített helyzeteket. Annak ellenére, hogy gólt kaptunk, nem kellett volna elveszítenünk a koncentrációnkat. A kiállítás után megélénkült a játékunk, de létszámhátrányban nagyon nehéz dolgunk volt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Országos egyes? A veretlenül menetelő Tiszakécske az idegenben nyeretlen Csákvárt fogadta a labdarúgó NB II 10. fordulójának szombati játéknapján, az előzményekből kiindulva minden a hazaiak sikerét ígérte. Fél órával a találkozó előtt még csend és nyugalom honolt a sporttelep környékén, de a kezdésre befutottak a dobbal és dudával felszerelkezett szurkolók, akik már arról beszélgettek, hogy kedvenceik a tabella élére ugorhatnak.

Így is történt, de a Csákvár nem adta olcsón a bőrét. A vendégek lendületesen kezdtek, szerették volna meglepni ellenfelüket, a kécskeiek azonban jól reagáltak, az első negyedóra végén megszerezték a vezetést. Szekér Ádám felismerte a lehetőséget, Pataki Bence jól vette át a labdát, majd kilőtte a hosszú alsót. A játékrész második felében nagy iramot diktáltak a csapatok: a csákváriak mentek előre az egyenlítésért, ám a Tiszakécske sem állt vissza, gyors támadások végén veszélyeztetett. A legnagyobb védést a hazaiak kapusa, Kiss Ágoston mutatta be Sipos Zoltán tekerésénél, míg a túloldalon Komlósi Bence mentett a gólvonalról.

A csákváriak állták a sarat, a házigazda nem tudta megduplázni az előnyét, ám így is kedvező helyzetbe került Major Gergő kiállításával. Szinte a teljes második félidőt emberhátrányban játszották végig a vendégek, és bár próbálkoztak becsülettel, nem volt könnyű helyzetbe kerülniük. Már csak azért sem, mert a kécskeiek ismét rendkívül fegyelmezetten futballoztak, néhány megingástól eltekintve jól zárták a területeket, a kontrákból pedig eldönthették volna a mérkőzést. Nem tették, de ezúttal egy gól is elég volt a győzelemhez: a vasárnapi játéknap előtt a Tiszakécske vezeti a bajnokságot. 1–0

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