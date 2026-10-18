A 20 éves Billy Loughnane lett a legfiatalabb bajnok zsoké 1923 óta Nagy-Britanniában

Loughnane honfitársát, az ötszörös bajnok, 31 éves Oisin Murphyt előzte meg, és Charlie Elliott 1923-as sikere óta ő a legfiatalabb aranyérmes.

Elliott nem volt még húszéves, amikor 103 esztendeje győzött. A sportág őshazájában 1840 óta futják a Zsokék bajnokságát.

„Közel négy évvel ezelőtt, amikor Newcastle-be az első versenyemre tartottam, csupán annyi volt a célom, hogy összejöjjön néhány győzelem. Ha akkor valaki azt mondta volna, hogy ott tartok majd, ahol most, azt hittem volna, hogy teljesen megőrült” – jegyezte meg az ifjú zsoké, aki ebben a naptári szezonban már 223 sikert aratott, és így most Gordon Richards 1947-es 269 győzelmes rekordját veszi célba.