Szalai Gábor: A gólomat azóta is emlegetik

Harminc méterről rúgott góllal hívta fel magára a figyelmet Szalai Gábor, aki a portugál élvonal 8. fordulójában az FC Porto ellen talált be, megszerezve első gólját a Marítimo színeiben. A Ferencvárostól kölcsönben szereplő, egyszeres magyar válogatott védőnek emlékezetes marad az október 10-én játszott, 2–1-re elveszített bajnoki, elvégre néhány héttel korábban még a kezdőcsapatba kerülésért küzdött.



„Természetesen szerettem volna minél hamarabb pályára lépni, de tisztában voltam vele, hogy türelmesnek kell lennem – mondta lapunknak Szalai Gábor, aki mintegy két héttel a portugál élvonal kezdete előtt csatlakozott az újonchoz. – Jól kezdtük a bajnokságot, az első hat fordulóban szinte ugyanazok a játékosok kaptak lehetőséget. Új futballistaként el kellett fogadnom ezt a helyzetet, azon dolgoztam, hogy amikor eljön az én időm, éljek az eséllyel.”



Szalai az előző két bajnokit már végigjátszotta, az FC Porto ellen szerzett góljával pedig alighanem felgyorsította a folyamatot, amelynek végén meghatározó tagjává válhat a madeirai együttesnek.



„Nagyszerű hangulatban játszhattunk a Porto ellen, sokáig esélyünk volt a pontszerzésre. Jólesett a visszajelzés, amelyet a csapattársaktól és a szurkolóktól kaptam, a gólomat azóta is emlegetik, amikor találkozom velük. Korábban a Ferencváros játékosaként és Svájcban is megtapasztalhattam, milyen európai élcsapatok ellen szerepelni, úgyhogy valamennyire ismerős a közeg. Természetesen várom a Benfica és a Sporting elleni találkozókat is, különösen az idegenbelieket, hiszen az ilyen mérkőzéseken minden futballista szeretné megmutatni a képességeit.”





A 26 éves középhátvéd korábban Svájcban, a Lausanne-Sportban is légióskodott.



„Magas színvonalú bajnokságba kerültem, amelyben rengeteg képzett futballista szerepel, és több kifejezetten erős csapattal találkozhatunk. Svájcban nagy hangsúlyt fektetnek az intenzitásra, a folyamatos átmenetekre, a játék sokszor egészen más ritmusban zajlik. Portugáliában is megvan a tempó, de érzésem szerint itt valamivel nagyobb szerepet kapnak az egyéni képességek. Mindenesetre a portugál ligát valamivel erősebbnek gondolom.”



A Marítimót irányító Mitchell van der Gaag korábban Erik ten Hag segítőjeként dolgozott a Manchester Unitednél és az Ajaxnál is. Szalai Gábor szerint a holland szakember elképzeléseinek megvalósítását a csapat aktuális helyzete is befolyásolja.



„A labdakihozatalban több variációt gyakorolunk, szeretnénk tudatosan felépíteni a támadásainkat, ugyanakkor ügyelnünk kell arra, hogy ne vállaljunk felesleges kockázatot. Újoncként a biztos bennmaradás kiharcolása a legfontosabb, de az edzőnkkel arról is beszéltünk, idővel lehetőség nyílhat kezdeményezőbb, intenzívebb futballra. Ami engem illet, a szilárd védekezés mellett azt is elvárják tőlem, hogy a nemzetközi tapasztalatommal segítsem a társaimat.”



Madeira hamar magával ragadta Szalai Gábort, a helyiek klub iránti elkötelezettsége is lenyűgözte.



„Nagyon családias a hangulat, rengetegen kötődnek ezer szállal a klubhoz. Akadnak olyan alkalmazottak, akik gyerekkoruk óta a Marítimónak szurkolnak, másoknak a szülei dolgoztak itt, vagy korábban maguk is az egyesületben futballoztak. Érezhető, hogy mindenkinek sokat jelent a csapat, és ez különleges légkört teremt. Az élet Madeirán egyébként is egészen más, mint amit korábban megszoktam, nagyon jól érzem magam a szigeten.”



A klubot illetően azért akadt, ami meglepte, főleg mert a Ferencvárosnál magas színvonalú infrastruktúrához szokott.



„A Fradinál kivételesek a körülmények, amit az ember külföldön még inkább megtanul értékelni. Itt például nincs olyan edzőközpontunk, mint otthon, edzés tekintetében alkalmazkodnunk kell a lehetőségekhez – előfordul, hogy a stadionban készülünk, máskor busszal visznek minket egy távolabbi pályára. Madeira sűrűn beépített sziget, kevés a megfelelő szabad terület, egyáltalán nem egyszerű új létesítményeket építeni. Ugyanakkor óriási a futball iránti lelkesedés, amit az is bizonyít, hogy egy helyiekből álló negyedosztályú csapat ellen játszott edzőmérkőzésünkön is elképesztő elszántsággal küzd az ellenfél – meglepett, milyen jó játékosok szerepelnek azon a szinten is.”



Egy kényes témát nem kerülhettünk meg, sokakat meglepett, hogy az előző idény alapembereként kölcsönadta a Ferencváros. A védő elmondta, távozása hátteréről nem szeretne beszélni, az FTC-hez azonban továbbra is kötődik.



„Szurkolok a srácoknak, hogy minél jobban szerepeljenek. A Ferencváros európai szinten is jegyzett klub, többen felkapták a fejüket, amikor megtudták, hogy ott futballoztam. Most arra koncentrálok, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki a portugáliai időszakból, azaz minél többet játsszak és fejlődjek. Hogy a kölcsönjátékom végeztével milyen lehetőségeim lesznek, illetve visszakerülök-e a Ferencvároshoz, később dől el, mindenesetre továbbra is szerződés köt a Fradihoz.”

