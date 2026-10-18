Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: Debrecen–Zalaegerszeg 1–0

Mario Sostaric: Ez lesz a mi BL-döntőnk!

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.10.18. 13:31
null
(Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
férfi kézilabda Sporting CP OTP Bank-Pick Szeged Mario Sostaric férfi kézi BL
A portugál Sporting elleni vereség során a szegedi klublegenda Mario Sostaric átlépte a 600 gólos álomhatárt a BL-ben.

Nem kegyelmezett a Sporting. A portugál együttes már az első percekben rárontott a Szegedre, és hamar ötgólos előnybe került. Michael Apelgren csapata egyszer még vissza tudott jönni a közepesen nagy hátrányból, ám a rivális összességében könnyedén érvényesítette a papírformát, és 34–28-ra diadalmaskodott.

A csütörtök este talán egyetlen pozitívuma szegedi szempontból Mario Sostarichoz köthető, aki 2016 óta íródó magyarországi karrierjében átlépte a 600 gólt a Bajnokok Ligájában.

„Egyszerre vagyok boldog és büszke, hogy sikerült ennyi gólt szereznem, viszont ez a csapattársaim segítsége nélkül nem sikerült volna, ezért nagyon hálás vagyok nekik – mondta a Lisszabonban hétszer eredményes Mario Sostaric a Nemzeti Sportnak. – Ez már a tizenegyedik idényem Szegeden, olyan, mintha csak tegnap érkeztem volna meg Velenjéből fiatal játékosként. Azonnal úgy éreztem, otthonra leltem, noha nem számítottam rá, hogy ilyen sokáig itt tudok maradni. Minél több időt töltöttem itt, annál inkább magaménak éreztem a várost, a klubot és az embereket.”     

A rutinos jobbszélső minden egyes alkalommal, amikor pályára lép, szeretne valamit visszaadni a közösségnek. „A végsőkig küzdeni” az egyik mottója. Erre a mentalitásra a csütörtöki, GOG elleni utolsó előtti csoportmérkőzésen különösképp szüksége lesz csapatának, amely győzelmi kényszerben lép pályára a Pick Arénában.

„Ez a meccs lesz a mi BL-döntőnk az idényben, hiszen ha folytatni akarjuk a szereplésünket, a legmagasabb szinten kell kézilabdáznunk. Az előző idényben a dánok nyertek Szegeden, bízom benne, hogy egy telt házas csarnokban ezúttal másképp alakul. Olyan légkört kell teremtenünk, ami kellemetlen lesz az ellenfelünknek. Egy biztos: a végsőkig fogunk harcolni a két pontért, remélhetőleg ezt néhány sérülésből visszatérő társsal kiegészülve szerezzük meg”  – bizakodott Sostaric, utalva a beálló Bánhidi Bence, az irányító Lazar Kukics és a jobbátlövő Lukas Sandell hiányára.

Ha a Szeged megnyeri a hátralévő két találkozóját, miközben a GOG két vereséget szenved, akkor továbbjut a középdöntőbe. Sőt, a Sporting elleni döntetlenje nyomán még pontot is vihet magával a BL következő szakaszába.

 

1. Mario Sostaric

horvát

jobbszélső

605 gól

2. Bánhidi Bence

magyar

beálló

499 gól

3. Dean Bombac

szlovén

irányító

378 gól

4. Bodó Richárd

magyar

balátlövő

366 gól

5. Jonas Källman

svéd

balszélső

325 gól

A LEGTÖBB BL-GÓL SZEGED-MEZBEN



KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
Október 22., csütörtök
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

 

 

férfi kézilabda Sporting CP OTP Bank-Pick Szeged Mario Sostaric férfi kézi BL
Legfrissebb hírek

A hazai döntetlen után idegenben hat góllal kikapott a Szeged a Sporting CP-től

Kézilabda
2026.10.15. 22:30

Férfi kézilabda BL: a címvédő Barca könnyedén nyert Bukarestben

Kézilabda
2026.10.15. 20:27

A Veszprém most tíz góllal verte meg a Partizan Beogradot

Kézilabda
2026.10.14. 20:18

Deli Rita: Veszprémben minden év így kezdődik; mikor, hanem most? Én azt mondom, hogy akkor most!

Kézilabda
2026.10.14. 08:51

Nem feltartott kézzel megy Lisszabonba a Szeged

Kézilabda
2026.10.12. 10:38

A Tatabánya a Budai Farkasokhoz, az ETO Ózdra látogat – sorsoltak a férfi kézi Magyar Kupában

Kézilabda
2026.10.11. 21:03

Pontot szerzett a hatalmasat küzdő Szeged a Sporting ellen a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.10.10. 21:45

Megállítani a Costa testvérpárt! – a Sportingot fogadja a Pick Szeged a BL-ben

Kézilabda
2026.10.10. 13:57