Mario Sostaric: Ez lesz a mi BL-döntőnk!

Nem kegyelmezett a Sporting. A portugál együttes már az első percekben rárontott a Szegedre, és hamar ötgólos előnybe került. Michael Apelgren csapata egyszer még vissza tudott jönni a közepesen nagy hátrányból, ám a rivális összességében könnyedén érvényesítette a papírformát, és 34–28-ra diadalmaskodott.



A csütörtök este talán egyetlen pozitívuma szegedi szempontból Mario Sostarichoz köthető, aki 2016 óta íródó magyarországi karrierjében átlépte a 600 gólt a Bajnokok Ligájában.



„Egyszerre vagyok boldog és büszke, hogy sikerült ennyi gólt szereznem, viszont ez a csapattársaim segítsége nélkül nem sikerült volna, ezért nagyon hálás vagyok nekik – mondta a Lisszabonban hétszer eredményes Mario Sostaric a Nemzeti Sportnak. – Ez már a tizenegyedik idényem Szegeden, olyan, mintha csak tegnap érkeztem volna meg Velenjéből fiatal játékosként. Azonnal úgy éreztem, otthonra leltem, noha nem számítottam rá, hogy ilyen sokáig itt tudok maradni. Minél több időt töltöttem itt, annál inkább magaménak éreztem a várost, a klubot és az embereket.”



A rutinos jobbszélső minden egyes alkalommal, amikor pályára lép, szeretne valamit visszaadni a közösségnek. „A végsőkig küzdeni” az egyik mottója. Erre a mentalitásra a csütörtöki, GOG elleni utolsó előtti csoportmérkőzésen különösképp szüksége lesz csapatának, amely győzelmi kényszerben lép pályára a Pick Arénában.



„Ez a meccs lesz a mi BL-döntőnk az idényben, hiszen ha folytatni akarjuk a szereplésünket, a legmagasabb szinten kell kézilabdáznunk. Az előző idényben a dánok nyertek Szegeden, bízom benne, hogy egy telt házas csarnokban ezúttal másképp alakul. Olyan légkört kell teremtenünk, ami kellemetlen lesz az ellenfelünknek. Egy biztos: a végsőkig fogunk harcolni a két pontért, remélhetőleg ezt néhány sérülésből visszatérő társsal kiegészülve szerezzük meg” – bizakodott Sostaric, utalva a beálló Bánhidi Bence, az irányító Lazar Kukics és a jobbátlövő Lukas Sandell hiányára.



Ha a Szeged megnyeri a hátralévő két találkozóját, miközben a GOG két vereséget szenved, akkor továbbjut a középdöntőbe. Sőt, a Sporting elleni döntetlenje nyomán még pontot is vihet magával a BL következő szakaszába.





1. Mario Sostaric horvát jobbszélső 605 gól 2. Bánhidi Bence magyar beálló 499 gól 3. Dean Bombac szlovén irányító 378 gól 4. Bodó Richárd magyar balátlövő 366 gól 5. Jonas Källman svéd balszélső 325 gól A LEGTÖBB BL-GÓL SZEGED-MEZBEN





KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

Október 22., csütörtök

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!