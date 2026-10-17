Colley két percen belül kiállíttatta magát, de így is nyert a Puskás Akadémia Újpesten

Miközben a Fejér megyeiek lelkesen hárították az újpesti offenzívákat, veszélyes kontraakciókkal igyekeztek közbeszúrni, persze az egész idényben jellemző rájuk, hogy az ellentámadásokra bazíroznak. Mi tagadás, jól is áll nekik, és ahogy a játékot, az idei szereplésüket sem bonyolítják túl: vagy nyernek, vagy veszítenek, a döntetlent nem ismerik. Sőt, ennél is egyszerűbb idén az „akadémiai képlet”: ha vezetést szereznek, nyernek, ha az ellenfél talál be először, elbuknak.

Ezért is bírt különös jelentőséggel, hogy melyik csapat szerzi meg az első gólt, amire hazai oldalon, Horváth Krisztofer mellett Szendrei Norbertnek is lehetősége nyílt egy jó szögletvariáció után. A vendégek részéről Laros Duarte és Kern Martin került lövőhelyzetbe, előbbi a kapusba, utóbbi a léc fölé rúgta a labdát.

Az első félidő összegzéseként megállapíthattuk, hogy a futásmennyiség abszolút rendben van, az iram szintén, már „csak” az kéne, hogy a támadásépítéseket be is tudják fejezni a felek, ehhez persze nagyobb technikai tudásra és jobb döntésekre lenne szükség. Az utóbbi is képesség kérdése, és nehezebben fejleszthető, mint az előbbi.

S bár nem kímélték egymást a játékosok az első félidőben, a szünetben a sajnálatos sérülést szenvedő Szolnoki Roland felkötött karral is kedélyesen beszélgetett a kispadok közt Dárdai Pállal. Nem a csapattársával, az újpesti sportigazgatóval. Aki azért némileg meghasonulhatott, és alighanem valami olyasmit kívánhatott, hogy a legnagyobb fia szerezzen két gólt, az Újpest meg négyet. Persze, hol volt az az egy?

A „kis Dárdai” nem járt attól olyan messze, de a második félidő elején a tizenhatoson belülről a kapu mellé tüzelt, majd még nagyobb helyzetben Urho Nissilä és Lukács Dániel is tévesztett. Az Újpest Matija Ljujics lövésével válaszolt, de a hazai mezőnyfölény ellenére a vendégek veszélyesebbnek mutatkoztak. Olyannyira, hogy Németh András a „Baross utcából” eleresztett lövésével a vezetést is megszerezték (0–1).

A képletet pedig ismerjük: ha a Felcsút előnybe kerül, nyer – a tételre a negyedik kerületben sem tudtak rácáfolni. Pedig Lamin Colley kiállítása miatt a hajrában emberelőnyben támadhattak a lila-fehérek.

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