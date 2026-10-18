Nemzeti Sportrádió

NB II: Karcagi SC–Szeged-Csanád GA

MIHÁLY NORBERTMIHÁLY NORBERT
2026.10.18. 13:12
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A korábbi csákvári vezetőedző, Tóth Balázs most debütál a szegediek kispadján (Fotó: szeged-grosicsakademia.hu)
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NB II Szeged Karcag élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójának vasárnap kora délutáni mérkőzésén a 11. helyezett Karcagi SC a héten edzőt váltó, 15. helyen álló Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
KARCAGI SC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–0 – ÉLŐ!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Juhász Bálint)
KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Szakál, Győri Á., László – Girsik Á., Szűcs K., Györgye, Székely D. – Varga K – Kohut M. Vezetőedző: Varga Attila
SZEGED: Illés B. – Rjaskó, Tóth B., Mikló R. Márkvárt, Posztobányi – Szabó Á., Zimonyi, Haragos, Miskolczi Ádám M. Vezetőedző: Tóth Balázs


 

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NB II Szeged Karcag élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II 10. forduló
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