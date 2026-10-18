NB II: Karcagi SC–Szeged-Csanád GA

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

KARCAGI SC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–0 – ÉLŐ!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Juhász Bálint)

KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Szakál, Győri Á., László – Girsik Á., Szűcs K., Györgye, Székely D. – Varga K – Kohut M. Vezetőedző: Varga Attila

SZEGED: Illés B. – Rjaskó, Tóth B., Mikló R. – Márkvárt, Posztobányi – Szabó Á., Zimonyi, Haragos, Miskolczi – Ádám M. Vezetőedző: Tóth Balázs





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