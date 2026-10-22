Eljött az „igazság napja” a Szegednek

Az idén kétszer már a GOG jött ki győztesen a Szeged elleni BL-párharcból. Ha az előző szezon csoportkörében és a nemrég, szeptemberben elszenvedett vereség után csütörtökön harmadszor is így lesz, akkor a magyar csapat az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában folytatja a nemzetközi klubidényt.

„Idegenben nüanszokon múlott, hogy nem mi nyertünk, hiszen végig kiélezett volt a küzdelem, a GOG csak a hajrában tette biztossá a sikerét – emlékezett vissza Rosta Miklós az egy hónapja 36–34-re elveszített dániai összecsapásra. – Ellenfelünk a megszokott dán stílusban, hihetetlen tempót diktálva játszik, játékosai sokat mennek egy az egyben, jól cseleznek. Svendborgban felvettük velük a küzdelmet, de döntőnek bizonyultak a technikai hibák, amelyeket most nem szabad elkövetnünk, mert könyörtelenül kihasználják.”

A Sótonyi László szövetségi kapitány első válogatott keretébe is meghívott játékos szerint elszántan várják a csütörtök esti találkozót. Külön örömet jelentett nekik, hogy a hétvégi, NEKA ellen megnyert bajnokin a szerb irányító Lazar Kukics és a svéd jobbátlövő Lukas Sandell is visszatért sérüléséből.

„Velük nagyobb a merítési lehetőségünk, mindketten remek játékosok, így jóval erősebb a keretünk. Mindenki tudja, hogy nekem mit jelent szegedi mezben szerepelni. Imádom a klubot, a várost, a szurkolókat. Sok nagy csatát és győzelmet éltünk már meg közösen, és nagyon bízom benne, hogy csütörtök este boldogan pacsizhatunk majd a szurkolókkal” – mondta a kiváló formában lévő beálló a szegedi klubhonlapnak.

A GOG általában nagy tempót diktál a meccsein, a feröeri Óli Mittún és a svájci Manuel Zehnder is tíz góllal terhelte meg a Szeged kapuját az első találkozón. Kevin Möller rutinos kapusként tért haza Dániába, ő is sok borsot tört a Tisza-partiak orra alá. A Gudménál mindig kulcskérdés, hogy a gyors játékába mennyi hiba csúszik, remélhetőleg a Pick Aréna szurkolóserege segít majd a hazai védőknek minél több hibába hajszolni a riválist.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

D-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Sporting CP (portugál)–Kristianstad (svéd)