Tenisz: spanyol házidöntőt rendeznek Sanghajban

Alejandro Davidovich Fokina és Rafael Jódar részvételével spanyol házidöntőt rendeznek vasárnap a 9.4 millió dollár (hárommilliárd forint) összdíjazású sanghaji kemény pályás férfi tenisztornán.
A szombati elődöntőkben a 25. kiemelt Davidovich Fokina az elsőként rangsorolt – és az év végi világranglistán majd első – német Alexander Zverevet győzte le játszmahátrányról, 5:7, 6:4, 6:3-ra. A mérkőzés 2 óra 4 percig tartott.
A 12. helyen rangsorolt Jódar az ötödikként kiemelt orosz Danyiil Medvegyevnél bizonyult jobbnak 1 óra 36 perc alatt két szettben, 6:3, 6:4-re.
A két spanyol teniszező még nem mérkőzött meg egymással ATP-tornán.
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