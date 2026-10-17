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Tenisz: spanyol házidöntőt rendeznek Sanghajban

2026.10.17. 16:43
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Fotók: Getty Images
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Rafael Jodar Alejandro Davidovich ATP Sanghaj
Alejandro Davidovich Fokina és Rafael Jódar részvételével spanyol házidöntőt rendeznek vasárnap a 9.4 millió dollár (hárommilliárd forint) összdíjazású sanghaji kemény pályás férfi tenisztornán.

A szombati elődöntőkben a 25. kiemelt Davidovich Fokina az elsőként rangsorolt – és az év végi világranglistán majd első – német Alexander Zverevet győzte le játszmahátrányról, 5:7, 6:4, 6:3-ra. A mérkőzés 2 óra 4 percig tartott.

A 12. helyen rangsorolt Jódar az ötödikként kiemelt orosz Danyiil Medvegyevnél bizonyult jobbnak 1 óra 36 perc alatt két szettben, 6:3, 6:4-re.

A két spanyol teniszező még nem mérkőzött meg egymással ATP-tornán.

 

Rafael Jodar Alejandro Davidovich ATP Sanghaj
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