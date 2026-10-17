Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–ETO 0–2

NB I: kétgólos előnybe került az ETO FC Pakson

2026.10.17. 17:43
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Fotó: Kovács Péter
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NB I ETO FC Paksi FC
Az ötödik helyen álló Paksi FC fogadja a dobogó legalsó fokán tanyázó ETO FC-t a labdarúgó NB I 10. fordulójában.

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
PAKSI FC–ETO FC 0–2 – ÉLŐ
Paks, Fehérvári úti Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Rúsz Márton (Becséri Gergely, Balla Levente)
Paks: Gyetván – Győrfi, Vas, Kinyik, Szabó J., Silye – Haraszti, Windecker, Papp K., Pető M. – Tóth B. Vezetőedző: Bognár György
ETO FC: Petrás – Bennette, Urblík N., Krpics, Stefulj – Agba – Huszár, Szép, Ricardo, Djukanovics – Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez.
Gólszerző: Djukanovics (39., 42.)
Sárga lap: Papp K. (8.), Győrfi (41.), ill. Ricardo (29.)

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 A 25. bajnokijukat játsszák szombaton az élvonalban. A győriek eddig lényegesen sikeresebbek ebben a párharcban, hiszen 10 győzelmük pontosan a kétszerese a paksiakénak (5), a döntetlenek száma pedig 9. A gólátlagra itt sem lehet panasz: 3.4/mérkőzés.

 Amióta a győriek 2024 nyarán visszajutottak az első osztályba, még egyszer sem kaptak ki a tolnaiaktól: 3-szor legyőzték őket, 3-szor pedig ikszeltek. Az atomvárosiak legutóbbi győzelméhez jóval régebbre kell visszalapozni az évkönyvekben, ez ugyanis több mint 12 éve, 2014 júliusában, hazai pályán történt (2–0).

 Az atomvárosban 12-szer csaptak össze, ebből 4-szer született hazai siker, 5 iksz és 3 győri diadal mellett (2011 augusztusában és 2014 márciusában egyaránt 2–1-re, idén februárban 4–3-ra nyert a vendég ETO). Utóbbi volt a párharc leggólgazdagabb találkozója, míg előtte, 2025 júliusában 3–3-ra végeztek – mindkét meccsen csak a győriek vezettek. 

 Azt már megszokhattuk, hogy a Paks a leggólerősebb (19) gárda az NB I-ben. Emellett viszont azzal is büszkélkedhet Bognár György csapata, hogy az előző 5 fordulóban a legtöbb pontot szerezte (10), és ezzel vezeti a formatabellát, sőt, az utóbbi két bajnokiján gólt sem kapott.

 A címvédő ETO vasárnap rangadót vesztett odahaza a Puskás Akadémia ellen (0–1), és az előző 4 fordulóban már másodszor fordult elő, hogy gólképtelennek bizonyult. Korábban az FTC-től kapott ki hasonló módon (0–3), viszont hullámzó teljesítményét mutatja, hogy közben 2-szer győzni tudott. 

 A tolnaiak a forduló előtt a hazai táblázaton is az élen állnak, a mérlegük 3 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség (2–4 a Debrecen ellen).

 A győriek idegenben egyedüliként még veretlenek, 3 iksz után legutóbb egy késői góllal nyerni tudtak az MTK otthonában (2–1). Házon kívüli bajnokit legutóbb március 7-én, Zalaegerszegen buktak el (1–2).

 

 

NB I ETO FC Paksi FC
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