Fölényben a Nyíregyháza, de a Honvéd egyelőre megúszta kapott gól nélkül

NB I

10. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISPEST-HONVÉD FC 0–0

Nyíregyháza, Városi Stadion, 14.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Berke

NYÍREGYHÁZA: Dala – Zivkovic, Ingolitsch, Katona L., Katona M. – Jovanov, Toma, Kovács M., Antonov – Kvasina, Regza. Vezetőedző: Bódog Tamás

HONVÉD: Hadzikic – P. García, Baki, Pekár, Szabó A. – Szafronov, Szamosi Á., Somogyi T., Hangya – Mari, Pinte. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

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ÉRDEKESSÉGEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

♦ Az utolsó előtti helyen álló szabolcsiak és a sereghajtó fővárosiak 27. NB I-es meccse következik, eddig 9-szer nyert a Nyíregyháza, 5-ször végeztek döntetlenre 12-szer pedig a kispestiek győztek. A legutóbbi 4 találkozójukon mindig 3-nál kevesebb találat esett, így nem meglepő, hogy a meccsenkénti gólátlag mindössze 2.4.

♦ A nyírségi együttes 2015 februárja óta nem nyert tétmérkőzést a Honvéd ellen. Még abban az évben ősszel a Ligakupában (3–0 és 3–2), majd a 2021. szeptemberi Magyar Kupa-találkozón (5–1) is a dél-pestiek diadalmaskodtak, a 2023–2024-es idényben az NB II-ben pedig mindkétszer ikszeltek: Balmazújvárosban nem esett gól, majd a Bozsik Arénában 1–1-re végeztek.

♦ Az NB I-ben viszont a legutóbbi 2 alkalommal, a 2014–2015-ös évadban nyíregyházi siker született (1–0 és 2–0), de meg kell jegyezni, hogy az utóbbi mérkőzésen a piros-feketék a második félidő közepén emberhátrányba kerültek.

♦ Nyíregyházán 13 élvonalbeli találkozójuk volt, ezekből 7 zárult a szabolcsiak győzelmével, 3 lett döntetlen és ugyancsak 3-szor a kispestiek távoztak győztesen – ez legutóbb 2009 októberében, az éppen nyíregyházi születésű Nagy Zoltán korai góljával sikerült a fővárosiaknak (0–1), pedig Moreira piros lapja miatt a 82. percben akkor is megfogyatkoztak.

♦ Az osztályozós helyre visszacsúszó Nyíregyháza a leghosszabb ideje nyeretlen csapat most az NB I-ben: az előző 5 fordulóban 3 veresége között 2 döntetlent ért el, és ha a sorminta folytatódik, most egy újabb iksznek kellene jönnie. Bódog Tamás vezetőedzővel az áprilisi újpesti 2–7 után a múlt héten Zalaegerszegen szedett be ismét legalább öt gólt (1–5), és a mezőnyben most a legtöbb kapott góllal áll (19).

♦ A továbbra is utolsó Honvéd az egyetlen gárda a mezőnyben, amelynek még csak 1 győzelme van: 4 fordulóval ezelőtt a ZTE-t verte meg (1–0). Ezt követően 2 vereség után legutóbb hátrányból ikszelt odahaza az Újpesttel (1–1).

♦ A Szpari eddig minden pontját odahaza gyűjtötte be, a mérlege 2 győzelem, majd 2 döntetlen. Hazai pályán legutóbbi március 8-án a Ferencvárostól kapott ki (1–3), attól kezdve 5-ször nyert, 3-szor döntetlenre végzett.

♦ A kispestiek vendégként még nyeretlenek: 2 iksz után 2-szer úgy maradtak alul, hogy ellenfelük Győrben és Felcsúton is 3-szor talált be a kapujukba. (P. GY.)