Simon Kristóf: Ha sikerül meglepni a Paksot, szoros meccs lesz

Nagyon visszafogott volt az idénynyitó sajtótájékoztatón a Budapesti Honvéd szakmai stábja és vezetősége, mondván, senki se számítson kiugró eredményekre az évad elején a még nem kész és foghíjas csapattól. Ehhez képest háromból három siker a mérleg, ami figyelemre méltó, meg is kérdeztük az okokról Simon Kristóf csapatkapitányt.



„A legfontosabb az volt, hogy megnyerjük az első hazai meccset a Kecskemét ellen – ecsetelte az irányító. – Tökéletesen működött a tervünk, a győzelem megnyugtatta a csapatot. A teher lekerült a vállunkról, Debrecenben és az Alba ellen is voltak hullámvölgyeink, de mindkétszer tíz pont feletti hátrányból fordítottunk, ami megmutatta, van ereje és karaktere fiatal együttesünknek, nem adtuk fel egy percig sem.”









Az Alba ellen otthon konkrétan mínusz tizennyolcról álltak fel a fővárosiak, jól elkapták a fonalat, beestek a triplák, ami amúgy is a játékuk alapvető eleme, sok külső dobást vállalnak, még a magasposztos Kevin Baker is a vonal mögé lépdel, Keller Ivánról, Valerio-Bodon Vincentről és Jarvis Mossról nem is beszélve. Ugyanakkor elsősorban a védekezésbeli innováció fogta meg a fehérváriakat, többféle zónát váltogattak emberfogásra a honvédosok, tudtak futni, ritmusba jöttek, ráadásul fizikailag is ellenfelük fölé kerekedtek, ami nagy szó. Lakits András máris letette a névjegyét vezetőedzőként, de vajon mennyit változtatott Zlatko Jovanovichoz képest (aki épp az Alba trénere lett)?



„Bandinál a védekezésből támadásba átmenet sokkal rohanósabb, de vannak átfedések, van, amit magával hozott, hiszen sokat tanult Zlatkótól, és ezt beépítette az edzésekbe – magyarázta a 32 éves Simon Kristóf. – Nem az előző évadra támaszkodik, megvan a saját elképzelése, amit Dragan Aleksziccsel együtt talált ki. Nem is lehetne pont ugyanazt csinálni, hiszen a légiósállomány kicserélődött, olyan variációkat kellett elővenni, amelyek passzolnak ehhez.”



Szombat este a szintén hibátlan Atomerőmű SE otthonában vendégeskedik a Honvéd. A paksiak domináns játékkal húzták be eddigi három meccsüket, dobott pontjaik átlaga 102, és beszélgetőpartnerünk szerint mindenképpen az erősorrend első négy helyezettje közé tartoznak.



„Nehéz lesz, ha az Alba kemény csapat, akkor ez még inkább igaz a Paksra. Van egy tervünk, miként kompenzálhatnánk a fizikai különbséget, ha sikerül meglepnünk a riválist azzal, amit gyakorlunk, akkor szoros mérkőzés lesz. Nyilván nem várható el tőlünk, hogy minden meccsünket megnyerjük, de nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára.”



FÉRFI KOSÁRLABDA NB I, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ – szombati mérkőzések

18.00: Egis Körmend–OSE Lions

18.00: Debreceni EAC–Phoenix Fóti Tigrisek

18.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.30: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK (Tv: M4 Sport+)

19.00: Atomerőmű SE–Endo Plus Service-Honvéd