A hajrában harcolta ki a győzelmet a veretlen Tiszakécske

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

FC NAGYKANIZSA–TISZAKÉCSKEI LC 1–2 (1–1)

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 1000 néző. Vezette: Farkas Tibor (Mohos Milán, Ring Kevin)

NAGYKANIZSA: Gaál D. – Magyar M., Puskás Zs., Horváth M., Varga D. – Kapornai, Lőrincz A., Stefan (Godzsajev, 63.), Kucman (Jován, 68.), Heles (Ekker, 80.) – Borsos. Vezetőedző: Jeney Gyula

TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á. (Balla, 78.), Heil, Polgár K., Milicz (Zámbó M., a szünetben) – Varga J., Lucas – Pataki B. (Wirth, 78.), Bódi (Usai, 86.), Sós B. – M. Ramos (Takács T., 90+2.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Stefan (42.), ill. Szekér Á. (35.), Wirth (86.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ellentétes előjelekkel fordultak a felek a mai találkozóra, hiszen az újonc legutóbbi három meccsén nem szerzett pontot és gólt sem lőtt, míg a Tiszakécske a múlt héten remekelt a Diósgyőr ellen és még veretlen a szezonban. A találkozót jól kezdte a Kanizsa, főleg a Varga Dominik–Heles duóval gyűlt meg a vendégek baja. Innentől fokozatosan átvette az irányítást a Tiszakécske, leginkább az NB I-es rutinnal rendelkező játékosok, az igen aktív Myke Ramos és Bódi Ádám okoztak gondot a hazai védelemnek. Mindennek aztán a 35. percben meg is lett az eredménye, hiszen Bódi sokadik jó szöglete már társat talált, és Szekér Ádám megszerezte a vezetést a vendégeknek. Ekkor úgy tűnt, el is döntheti az érdemi kérdéseket a Tiszakécske, helyette az első komoly lehetőségét kihasználta a Kanizsa. Zsolnai Richárd beadását Stefan Raul fejelte a hálóba. Az első félidő vége, és a második játékrész első 15 perce kifejezetten jó iramot és sok helyzetet hozott, hiszen folyamatosan veszélyeztettek a csapatok. A hazai publikum Kucman Máté elesése után hosszan reklamálta a tizenegyest, ám Farkas Tibornál ezért nem járt érte büntető. Ezt követően átvette az irányítást a Tiszakécske, Wirth Dániel beállása után pedig egyértelműen fölényben játszottak a vendégek. Záporoztak a beadások a két jó fizikumú támadó, Wirth és Ramos felé. Pont ez volt az a páros, amely összehozta a győztes gólt: a 87. minutumban Varga tálalt Ramos elé, aki gyönyörű csellel rázta le a védőjét, a bepasszát pedig Wirth értékesítette. Ezzel el is dőlt a találkozó. A Kanizsának marad a Csákváron szerzett 3 pontja, míg a Tiszakécske győzelmével tapad az élbolyhoz, és továbbra is őrzi veretlenségét. 1–2

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három meccsét elveszítő újonc Nagykanizsa a még veretlen Tiszakécske ellen.