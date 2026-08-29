NB II: FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC - élő

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

FC NAGYKANIZSA–TISZAKÉCSKEI LC - élő

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 1000 néző, Vezeti: Farkas Tibor (Mohos Milán, Ring Kevin)

NAGYKANIZSA: Gaál – Magyar M., Puskás, Stefan, Horváth M., Varga D. – Kapornai, Lőrincz A., Kucman , Helesh – , Borsos. Vezetőedző: Jeney Gyula

TISZAKÉCSKEI LC: Esery – Szekér Á., Heil, Polgár K., Milicz – Varga J., Lucas – Pataki, Bódi, Sós B. – Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három meccsét elveszítő újonc Nagykanizsa a még veretlen Tiszakécske ellen.