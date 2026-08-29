Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kispest-Honvéd–Zalaegerszeg 1–0

NB II: FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC - élő

MIKÓ-BARÁTH GYÖRGYMIKÓ-BARÁTH GYÖRGY
2026.08.29. 17:04
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A Tiszakécske úgy utazik Nagykanizsára, hogy még nem kapott ki ebben a bajnokágban (Archív fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
Címkék
NB II Tiszakécske Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a 14. helyezett Nagykanizsa az 5. helyen álló Tiszakécskét fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
FC NAGYKANIZSA–TISZAKÉCSKEI LC - élő

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 1000 néző, Vezeti: Farkas Tibor (Mohos Milán, Ring Kevin)
NAGYKANIZSA: Gaál – Magyar M., Puskás, Stefan, Horváth M., Varga D.   Kapornai, Lőrincz A., Kucman , Helesh  , Borsos. Vezetőedző: Jeney Gyula
TISZAKÉCSKEI LC: Esery – Szekér Á., Heil, Polgár K., Milicz – Varga J., Lucas – Pataki, Bódi, Sós B. – Ramos.  Vezetőedző: Pintér Csaba


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három meccsét elveszítő újonc Nagykanizsa a még veretlen Tiszakécske ellen.

 

NB II Tiszakécske Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló
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