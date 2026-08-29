NB II: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0

Kecskemét, Széktói Stadion, 1200 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Sinkovics Dániel, Halmai Kristóf)

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Berki, Haris, Nyári, Göblyös – Szabó B., Beke – Németh B. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Kozármisleny: Lékai – Laveczky, Vajda R., Dóra, Turi – Gellér, Herczeg B. – Szűcs P., Kocsis D., Vogyicska – Zamostny. Vezetőedző: Márton Gábor





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három meccsét megnyerő Kecskemét a mezőny egyetlen nullapontos csapata, a Kozármisleny ellen.