NB II: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a 3. helyezett Kecskemét a sereghajtó Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0
Kecskemét, Széktói Stadion, 1200 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Sinkovics Dániel, Halmai Kristóf)
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Berki, Haris, Nyári, Göblyös – Szabó B., Beke – Németh B. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Kozármisleny: Lékai – Laveczky, Vajda R., Dóra, Turi – Gellér, Herczeg B. – Szűcs P., Kocsis D., Vogyicska – Zamostny. Vezetőedző: Márton Gábor
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három meccsét megnyerő Kecskemét a mezőny egyetlen nullapontos csapata, a Kozármisleny ellen.
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