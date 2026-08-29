Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kispest-Honvéd–Zalaegerszeg 1–0

NB II: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny

NYITRAY ANDRÁSNYITRAY ANDRÁS
2026.08.29. 17:12
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A fehér mezes Kozármisleny első pontjára hajt, a Kecskemét viszont sorozatban a negyedik győzelmét arathatja (Archív fotó: Réti Attila)
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NB II KTE Kecskemét élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 6. forduló
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a 3. helyezett Kecskemét a sereghajtó Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0 
Kecskemét, Széktói Stadion, 1200 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Sinkovics Dániel, Halmai Kristóf) 
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Berki, Haris, Nyári, Göblyös – Szabó B., Beke – Németh B. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
Kozármisleny: Lékai – Laveczky, Vajda R., Dóra, Turi – Gellér, Herczeg B. – Szűcs P., Kocsis D., Vogyicska – Zamostny. Vezetőedző: Márton Gábor


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három meccsét megnyerő Kecskemét a mezőny egyetlen nullapontos csapata, a Kozármisleny ellen.

 

NB II KTE Kecskemét élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 6. forduló
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