Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kispest-Honvéd–Zalaegerszeg 1–0

NB II: Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr

SZARKA DÉNESSZARKA DÉNES
2026.08.29. 17:15
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A Gyirmót az előző fordulóban otthon veszítette el veretlenségét, de most javíthat (Archív fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)
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NB II Gyirmót FC Győr élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II NB II 6. forduló Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a 10. helyezett Mezőkövesd a 4. helyen álló Gyirmótot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–GYIRMÓT FC GYŐR 0-0 - élőben az NSO-n!
Mezőkövesd, Városi Stadion, 400 néző. Vezeti: Jakab Árpád (László István Sándor, Juhász Bálint)
MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő, Keresztes, Vajda – Ottucsák, Zachán, Silling – Mamusits, Kovács P., Vörös. Vezetőedző: Máté Péter
GYIRMÓT: Kecskés – Csorba , Lányi, Pejovics, Medgyes – Kiss N. – Miknyóczki, Madarász, Németh T., Szabó M. – Vasvári. Vezetőedző: Weitner Ádám

 


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző két meccsét megnyerő Mezőkövesd a veretlenségét a legutóbbi fordulóban elveszítő Gyirmót FC Győr ellen.

 

NB II Gyirmót FC Győr élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II NB II 6. forduló Mezőkövesd
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