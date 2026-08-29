NB II: Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–GYIRMÓT FC GYŐR 0-0 - élőben az NSO-n!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 400 néző. Vezeti: Jakab Árpád (László István Sándor, Juhász Bálint)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő, Keresztes, Vajda – Ottucsák, Zachán, Silling – Mamusits, Kovács P., Vörös. Vezetőedző: Máté Péter

GYIRMÓT: Kecskés – Csorba , Lányi, Pejovics, Medgyes – Kiss N. – Miknyóczki, Madarász, Németh T., Szabó M. – Vasvári. Vezetőedző: Weitner Ádám





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző két meccsét megnyerő Mezőkövesd a veretlenségét a legutóbbi fordulóban elveszítő Gyirmót FC Győr ellen.