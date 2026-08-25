Göblyös Sándor bizonyítványa: labdadobásból kitűnő!

Elkapta a fonalat az NB I-es álmokat szövögető Kecskeméti TE. Az első fordulóban még Ajkán vereséget szenvedett a Tímár Krisztián vezetőedző irányította együttes, a másodikba azonban már 1–1-es döntetlent játszott a KTE a Tiszakécske ellen, majd három győzelem következett. Előbb a BVSC-Zugló stadionjában nyertek a lilák Szépe János góljával, aztán nagy küzdelemben 2–1-re megverték a a Videotont, szombaton pedig idegenben a Gyirmót FC Győrt taszították le a kecskemétiek a dobogó második fokáról. Noha szombaton nem szerzett gólt, mégis kiemelkedő teljesítményt nyújtott a 19 éves Göblyös Sándor. Akik látták játékát, állítják, a nyáron az NB III-as Gyuláról igazolt bal oldali védő messzebb dobja a labdát, mint amennyire mások rúgják. Így volt Gyirmóton is, hatalmas bedobás után hozta helyzetbe játékostársát, Bolyki Andort, a csatárnak már csak a hazai kapus mellett kellett elgurítania a labdát, s beállította a 4–1-es végeredményt.

„Valóban messzire dobom a labdát – mondta megkeresésünkre a KTE védője. – Édesanyámtól örököltem a képességet, amely azt jelenti, hogy karjaimat majdnem a hátam közepéig hajlítva, az átlagnál nagyobb erőt kifejtve jóval messzebbre dobom a labdát, mint a többség. Amióta nagypályán futballozom az egyik »fegyveremnek« számít a bedobás, amelyet edzőim is rendre számításba vesznek és kihasználnak. Kecskeméten sincs ez másképp, hiszen Tímár Krisztián taktikai repertoárjában is szerepelnek a bedobásokat követő szituációk. Megvannak ehhez a mozgások, s az is, hogy milyen erővel, milyen irányba dobom a labdát. A sok csapatszintű gyakorlásnak tulajdonítható a Videoton elleni siker is, ugyanis a kilencvennegyedik percben, egy egyes állásnál, a bedobásomat követően harminc métert szállt a labda Szűcs Szilárdhoz, aki aztán nem hibázott.”

A fiatal labdarúgó Békéscsabán nevelkedett, majd egy idényt Gyulán futballozott, most pedig a KTE játékosaként szeretné kiharcolni, hogy az élvonalban is szerepelhessen.

„Sokat tettem azért, hogy jó közegbe, remek edzők mellé kerülhessek. Jobblábasként korábban rendre a védelem jobb oldalán futballoztam, ám édesapámnak köszönhetően ma már bal lábamat is elfogadható szinten használom, talán ezt bizonyítja, hogy Tímár Krisztián bal oldalon számol velem, s élvezhetem a bizalmát. Egyébként az edzőnk nemcsak a fegyelmet, de a kemény munkát, a kellő agresszivitást is megköveteli tőlünk, s tapasztalható, hogy fordulóról fordulóra fejlődünk, egyre feljebb kapaszkodunk a tabellán. Egyébként egyáltalán nem volt könnyű meccs a gyirmóti, ám felkészültünk a hazaiak játékából, elemeztük szabadrúgásaikat, szögleteiket, s Novák Csanád átlagon felüli fejjátékára is volt ellenszerünk. Viszont tisztában vagyunk azzal, a szombati Kozármisleny elleni bajnoki sem lesz sétagalopp. A vendégeknél edzőkinevezés várható, s tudjuk, ilyen esetekben motiváltabbak a játékosok. Szóval, nem lesz könnyű dolgunk de azon leszünk, hogy ne szakadjon meg a győzelmi sorozatunk.”

AZ 5. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

7 Kocsis B. (Kazincbarcika) – 7 Bacsa B. (Ajka), 8 Heil (Tiszakécske), 7 László D. (Karcag) – 7 Szabó Sz. (Soroksár), 7 Nyári P. (Kecskemét), 8 Lucas (Tiszakécske), 7 Babják (Kazincbarcika) – 8 Könyves N. (Karcag), 9 Pataki (Tiszakécske), 8 Ramos (Tiszakécske).

A forduló játékvezetője: Muhari Gergő (9) (Sinkovicz Dániel, Topálszki Szabin) – FC Ajka–FC Nagykanizsa

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: PATAKI Bence (Tiszakécskei LC)

Emlékezetes 23. születésnapja volt Pataki Bencének, a Tiszakécske támadójának, hiszen két gólt szerzett a DVTK ellen 4–1-re megnyert bajnokin. Először a 20. percben talált be, Bódi Ádám gurította szögletből hozzá a labdát, majd húsz méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A 75. percben aztán „hintába ültette“ Gálfit, majd 14 méterről a bal alsó sarokba lőtt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó Pataki 2025 elején csatlakozott Nyíregyházáról a kécskeiekhez, s ebben az idényben már három gólnál jár – az előző kiírásban harminc másodosztályú bajnokin négy találatig jutott.

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

Augusztus 22., szombat

Gyirmót FC Győr–Kecskeméti TE 1–4

Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC 1–2

BVSC-Zugló–Karcagi SC 1–4

Tiszakécskei LC–Diósgyőri VTK 4–1

FC Ajka–FC Nagykanizsa 2–0

HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–2

Augusztus 23., vasárnap

Soroksár SC–Szentlőrinc 3–2

Aqvital FC Csákvár–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–2