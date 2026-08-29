NB II: Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–BVSC-ZUGLÓ 0-1 - ÉLŐ

Diósgyőr, 1000 néző. Vezeti: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Szabó Dániel).

DVTK: Gróf – Szatmári, Tamás M., Bárdos – Szabó B., Holdampf, Bényei, Bokros – Vass L., Borvető, Krone. Vezetőedző: Takács Péter.

BVSC: Petroff – Kovács N., Vinícius, Benkő-Bíró, Király Á. – Katona M., Ominger – Dénes A., Csernik, Marosi – Bacsa. Vezetőedző: Kincses Ádám.

Gólszerző: Ominger (15.).

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