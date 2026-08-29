Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kispest-Honvéd–Zalaegerszeg 1–0

NB II: Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló

BERECZ CSABABERECZ CSABA
2026.08.29. 17:20
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Három forduló óta tartó nyeretlenségét törné meg a piros mezes Diósgyőr (Archív fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
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DVTK NB II BVSC Diósgyőr élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló BVSC-Zugló
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a 12. helyezett DVTK az utolsó előtti BVSC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–BVSC-ZUGLÓ 0-1 - ÉLŐ
Diósgyőr, 1000 néző. Vezeti: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Szabó Dániel).
DVTK: Gróf – Szatmári, Tamás M., Bárdos – Szabó B., Holdampf, Bényei, Bokros – Vass L., Borvető, Krone. Vezetőedző: Takács Péter.
BVSC: Petroff – Kovács N., Vinícius, Benkő-Bíró, Király Á. – Katona M., Ominger – Dénes A., Csernik, Marosi – Bacsa. Vezetőedző: Kincses Ádám.
Gólszerző: Ominger (15.).

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Köszöntjük kedves olvasóinkat, kövessék élő közvetítésünket, meglátjuk, mire megy a három meccse nyeretlen DVTK az eddig csupán egy pontot szerző BVSC ellen.

 

DVTK NB II BVSC Diósgyőr élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló BVSC-Zugló
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