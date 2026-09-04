Paksról igazol középpályást a Nyíregyháza – NS-infó

A paksi Máté Csaba tavaly ősszel Kozármislenyben játszott az NB II-ben 15 meccsen, majd tavasszal már az NB I-ben kapott lehetőséget a Paksi FC-ben kilenc mérkőzésen. A jelenlegi idényben pedig kooperációs kölcsön keretében öt találkozón szerepelt az NB II-ben, Szentlőrincen.

Úgy tudjuk azonban, hogy az idényt már Nyíregyházán folytathatja, a klubok megegyeztek az átigazolásáról még a csütörtöki határidő előtt és ezt hamarosan be is jelenthetik.

A 20 éves csatár, Oláh Benjámin Nyíregyházáról Szentlőrincre került, míg a DVTK a belső védő Szekszárdi Milánt nézte ki Paksról – utóbbi játékos esetében kérdés, sikerült-e az éjféli határidő előtt lezárni az átigazolást.