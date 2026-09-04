Nemzeti Sportrádió

Paksról igazol középpályást a Nyíregyháza – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.04. 07:25
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Máté Csaba a Nyíregyháza játékosa lehet (Fotó: Árvai Károly)
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Nyíregyháza Paks átigazolás Máté Csaba
A Nemzeti Sport értesülései szerint a Paksi FC 20 éves középpályása, az ebben az idényben kooperációs kölcsön keretében az NB II-es Szentlőrincnél szereplő Máté Csaba az élvonalbeli Nyíregyházánál folytatja pályafutását.

A paksi Máté Csaba tavaly ősszel Kozármislenyben játszott az NB II-ben 15 meccsen, majd tavasszal már az NB I-ben kapott lehetőséget a Paksi FC-ben kilenc mérkőzésen. A jelenlegi idényben pedig kooperációs kölcsön keretében öt találkozón szerepelt az NB II-ben, Szentlőrincen.

Úgy tudjuk azonban, hogy az idényt már Nyíregyházán folytathatja, a klubok megegyeztek az átigazolásáról még a csütörtöki határidő előtt és ezt hamarosan be is jelenthetik.

A 20 éves csatár, Oláh Benjámin Nyíregyházáról Szentlőrincre került, míg a DVTK a belső védő Szekszárdi Milánt nézte ki Paksról – utóbbi játékos esetében kérdés, sikerült-e az éjféli határidő előtt lezárni az átigazolást.

 

Nyíregyháza Paks átigazolás Máté Csaba
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