Ötödször rendezték meg Kecskeméten a Lázár Bence-emléktornát

Fájdalmas hagyomány – a két ünnep között évek óta kispályás futballal emlékeznek Lázár Bencére a hajdani játékostársak, barátok, kollégák, edzők. Az egykori futballista 1991-ben született, ám februárban már hat éve annak, hogy nincs közöttünk.

Ahogy mindig, szombaton is Kecskeméten rendezték az emlékgálát – immár ötödször... Lázár Bence korábbi újpesti barátai most egymás ellen játszottak, a Kabát Péter vezette társaság ellenfele a Széki Attila, vagyis Curtis nevét viselő együttessel találkozott. Pályára lépett a KTE, a Kerekegyháza, a Honvéd, a Lajosmizse öregfiúkcsapata mellett a Sport TV gárdája is, hiszen Lázár Bence szakértőként dolgozott a csatornánál, amikor betegsége leparancsolta őt a futballpályáról.

A gálameccset játszó magyar öregfiúk-válogatottban, a Csank János és Gellei Imre (két korábbi szövetségi kapitány) által összeállított csapatban többek között Buzsáky Ákos, Farkas II Balázs, Juhász Roland, Király Gábor, Nemanja Nikolics, Mátyus János, Priskin Tamás, Rajczi Péter, Rósa Dénes, Torghelle Sándor, Tököli Attila, Vaskó Tamás és Vincze Ottó is szerepet kapott. Az Újpest FC öregfiúk teljes kerettel érkezett, s különleges öröm volt a szurkolók számára, hogy három év után ismét pályára lépett Lőw Zsolt.

A torna elődöntőjében a Kecskemét a Juhász Rolanddal kiálló F-Group menedzserirodával mérkőzött, a volt válogatott védővel megerősített csapat 9–1-es győzelmet aratva jutott a döntőbe, míg a másik ágon szétlövést követően az Újpest FC lett finalista (Szűcs László három büntetőt védett, s lett a torna legjobb kapusa is), a lila-fehéreket Remili Mohamed gólja segítette tovább a Nyíregyháza ellen. A döntőben az F-Group 2–1-re nyert az Újpest FC ellen, így Juhász Rolandék vihették haza a trófeát.

Furcsa kettősség: a hangulat remek volt, csak épp örök szívfájdalom, amiért ezt a gálát évről évre megrendezik…