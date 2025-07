Nagy védések a balatonarácsi Fülöp Márton-kapustáborban

Idén már tíz éve, hogy elhunyt a 24-szeres válogatott kapus, Fülöp Márton. Immár hagyomány, hogy a labdarúgó nevét viselő alapítvány nyáron a jövő kapusaira figyelve ápolja az emlékét: a Balatonfüredhez tartozó Balaton­arácson minden évben vármegyénként egy tizenhat esztendős labdarúgó vehet részt a kapustáborban. Egyfelől felnő lassan egy generáció, amelynek tagjai már nem látták Fülöp Mártont védeni, csak a nevét ismerhetik, másrészt tapasztalt kapusedzők tartanak elméleti és gyakorlati foglalkozást az arácsi sporttelepen, azaz a futball és a gyakorlás ugyanúgy a közösen eltöltött egy hét szerves része, mint a hajókázás a tó közepén, vagy a ,,ki tud többet Marciról” kvíz.

Mosolygós sportolóként és kiváló kapusként emlékezhet mindenki a 24-szeres válogatott Fülöp Mártonra (Fotó: Szabó Miklós)

Idén nyolcadik alkalommal szervezik meg az MLSZ támogatásával az eseményt, és most is ott van a ,,tanárok” között Marco Rossi stábtagja, a kapusedző Kövesfalvi István, valamint Babócsy András, Borsos Vilmos, Gujdár Sándor, Házi László, Illyés Dániel, Pálinkás András vagy Szeiler József, a felszerelést a 11 Teamsports Hungary biztosítja, a hivatalos megnyitót ezúttal is Bóka István, Balatonfüred polgármestere tartotta, dísz­vendégként a korábbi szövetségi kapitány, Gellei Imre és Szalay-Bobrovniczky Vince diplomata is ellátogatott a táborba.

Illusztris vendégek idén is megtisztelték az eseményt: a válogatottól éppen most elköszönő Gulácsi Péter hétfőn, Király Gábor kedden találkozott a fiatalokkal – előbbi hét évvel Fülöp Márton után, a 108-szoros válogatott pedig hét évvel előtte született, de meglátogatta a srácokat Balogh Botond, az AC Parma védője, az egyetlen magyar futballista, aki jelenleg az olasz élvonalban szerepel.

Szombaton – ez is a hagyomány része – kispályás tornán emlékeznek az egykori kapusra: az esélyes minden évben a Fülöp Marci barátai elnevezésű együttes, amelyben korábbi válogatottak (Balogh Béla, Juhász Roland, Huszti Szabolcs, Priskin Tamás és sokan mások) lépnek pályára a balatonfüredi öregfiúk, a színészek és az újságírók válogatottja ellen.