Sztárok jöttek össze Fülöp Márton emlékére

A hagyományos nyári Fülöp Márton-kapustábor záró eseménye évek óta a meghívott öregfiúkcsapatok örömfocija, vagyis a Fülöp Márton-emléktorna, amelyet már negyedik alkalommal szerveztek meg a múlt szombaton Balatonfüreden a tragikusan fiatalon, 32 évesen elhunyt, 24-szeres magyar válogatott kapus szülei, a korábbi élvonalbeli MTK-sportolók, a volt labdarúgó Fülöp Ferenc és a korábbi kosárlabdázó Benjamin Gabriella, valamint Bazsánt József táborvezető, a magyar öregfiúk-válogatott csapatmenedzsere.

Az emléktornán harmadik helyen végzett a Magyar Újságíró-válogatott, a csapat mellett Fülöp Ferenc és Fülöpné Benjamin Gabriella (jobbról a második és a harmadik), két játékvezető, Mező Béla (a bal oldalon) és Arany Tamás (a jobb oldalon), valamint Csank János (balról a második)

A tábor egy hete alatt a meghívott fiatalok olyan korábbi kitűnő kapusokkal dolgozhattak együtt, mint Andrusch József, Gujdár Sándor, Babócsy András vagy Szeiler József. Újabb nagynevű korábbi futballisták érkeztek aztán a szombati emléktornára, öröm volt nézni a kitűnőségek sorával felálló „Marci és barátai” nevű sztáregyüttest Juhász Rolanddal, Priskin Tamással és a többi, még ma is remek formában lévő exválogatottal. Itt a szakvezető is korábbi nagyszerű kapus – nem mellesleg mesteredző és szövetségi kapitány – volt, Csank János, akinek munkáját tisztes távolból, az árnyékos lelátóról figyelte Gellei Imre, ugyancsak korábbi szövetségi kapitány, manapság az öregfiúk-válogatott szakvezetője.

Rajczi Péter akcióban

A hazaiak csapatkapitánya Bóka István polgármester (a válogatott kézilabdázó, Bendegúz édesapja) volt, az ugyancsak állandó résztvevőnek számító színészválogatottnál mások mellett Laklóth Aladár is pályára lépett, míg az újságíró-válogatott csapatkapitányaként korábbi munkatársunk, Borsi Gergely, valamint lapunk két jelenlegi munkatársa, Bobory Balázs főmunkatárs és Szöllősi György főszerkesztő is játszott (sőt mindhárman gólt is szereztek) a tornán. A fürediek meglepetésre 1–0-ra legyőzték Priskinéket, így őket megelőzve tornagyőztesek lettek, míg a végül negyedik színészeket felülmúló (4–2) újságírók végeztek a harmadik helyen.

A Red Bull futballszakmai főnöke két volt szövetségi kapitány, Csank János és Gellei Imre között

A meccseket két ismert korábbi élvonalbeli játékvezető, Arany Tamás és a balatonfüredi illetőségű, egykor Puhl Sándor állandó partjelzőjének számító Mező Béla vezette.