Hatodszor rendezték meg a Gőgh Kálmán-emléktornát

Június 14-én immár hatodik alkalommal rendezték meg a Gőgh Kálmán-emléktornát a felvidéki Gútán, a legendás labdarúgóról elnevezett stadionban.

Az esemény névadója, Gőgh Kálmán Kladnóban született 1948-ban, de Gútán élte le az életét, itt élt a családja is. Miután elkerült Pozsonyba, a Slovanhoz, csehszlovák bajnok lett, majd az 1976-os, Antonín Panenka által fémjelzett csapatban Európa-bajnoki címig vitte. Fájdalmasan fiatalon, 47 évesen hunyt el autóbalesetben. Az emléktorna Szépe Hilda kezdeményezésére jött létre öt éve, az idei rendezvény szervezői Szabó Ákos, Németh Péter és Kertai Krisztián voltak.

A hagyományőrző tornán 30 csapat vett részt, öt korosztályban (U7, U8, U9, U10, U11), 350 játékossal. Ez nem kevesebb mint 75 mérkőzést jelentett.

A torna egyik fénypontját a gálamérkőzés jelentette, amelyen a Goal Academy Labdarúgó Akadémia és a Kultúra All Stars állt szemben egymással, utóbbiban pályára lépett Pinte Attila korábbi ferencvárosi labdarúgó vagy Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Sakkszövetség elnöke is. A mérkőzés kommentátora Hajdú B. István volt. A gálameccsen mezbe öltözött Halász Béla, Gúta város polgármestere, Kárpáty Ernő alpolgármester és Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is. Gúta városa egyéb módon is támogatta a jeles sportrendezvényt, többek között egy vándorkupa felajánlásával, amelyet a Tatabánya hódított el.