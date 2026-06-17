NB II: újabb játékosok távoztak Szentlőrincről

Eldőlt, hogy a Kecskemétre igazoló Nyári Patrik után a 28 esztendős támadó, Adamcsek Máté is távozik a baranyaiaktól. A játékos tavaly nyáron Gyirmótról érkezett a klubhoz, s 19 NB II-es bajnokin szerepelt az előző kiírásban, de mindössze egy gólt szerzett.

Rajtuk kívül a három kooperációs labdarúgó, Huszár Marcell, Tollár Imre és Herczeg Marcell, illetve a tavasszal kölcsönben Szentlőrincen futballozó Mascoe Nathaniel Lawrenzo is visszatért az ETO FC-hez, ahogyan Zeravica Marino is anyaklubjánál, a horvát NK Osijek gárdájánál kezdi meg a felkészülést kölcsönjátéka után.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: –

Távozott: Adamcsek Máté (?), Mascoe Nathaniel Lawrenzo (kanadai, ETO FC Győr – kölcsönből vissza), Zeravica Marino (horvát-magyar, NK Osijek – Horvátország, kölcsönből vissza), Nyári Patrik (Kecskeméti TE)