Megvan Csertői Aurél utódja az NB II-es Mezőkövesdnél – hivatalos
Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport értesülései, az előző idényben a DVSC-nél dolgozó Máté Péter lett a labdarúgó NB II-ben szereplő Mezőkövesd új vezetőedzője – számolt be róla a borsodiak honlapja.
Az NB II-ben 5. helyen végzett Mezőkövesdnél már tavasszal eldőlt, hogy a klub nem hosszabbítja meg Csertői Aurél vezetőedző nyáron lejáró szerződését.
Az új vezetőedző, a pro licenszes diplomával rendelkező Máté Péter játékosként a Debreceni VSC legendás korszakának meghatározó tagja volt, öt bajnoki címet és számos kupagyőzelmet ünnepelhetett.
Aktív pályafutása után a DVSC NB III-ban szereplő második csapatánál szerzett edzői tapasztalatokat, négy évig irányította a gárdát. Vezetésével két alkalommal a 4., egyszer pedig a 10. helyen végeztek az NB III Északkeleti csoportjában, míg a 2025–2026-os kiírásban az 5. helyet szerezték meg.
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