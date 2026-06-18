Megvan Csertői Aurél utódja az NB II-es Mezőkövesdnél – hivatalos

Az NB II-ben 5. helyen végzett Mezőkövesdnél már tavasszal eldőlt, hogy a klub nem hosszabbítja meg Csertői Aurél vezetőedző nyáron lejáró szerződését.

Az új vezetőedző, a pro licenszes diplomával rendelkező Máté Péter játékosként a Debreceni VSC legendás korszakának meghatározó tagja volt, öt bajnoki címet és számos kupagyőzelmet ünnepelhetett.

Aktív pályafutása után a DVSC NB III-ban szereplő második csapatánál szerzett edzői tapasztalatokat, négy évig irányította a gárdát. Vezetésével két alkalommal a 4., egyszer pedig a 10. helyen végeztek az NB III Északkeleti csoportjában, míg a 2025–2026-os kiírásban az 5. helyet szerezték meg.