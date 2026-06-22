Búcsú Budafoktól: a sok csatát megélt kapitány, Kovács Dávid úgy döntött, befejezi a profi futballt

Tíz éven ét profiként szolgálta Kovács Dávid a Budafoki MTE-t, s bár sok szép emlék és siker övezte pályafutását, most búcsúzik a csapatkapitány, aki hat évvel ezelőtt tizenöt góllal járult hozzá a nagy múltú klub élvonalba jutásához.

„Rendkívül nehezen hoztam meg a döntést – mondta megkeresésünkre a támadó. – Nemcsak az érzelmi kötődés miatt hezitáltam, hanem azért is, mert a klub tiszteletbeli elnöke, Jakab János, valamint a Lázok János vezette új szakmai stáb is tárgyalt velem a hosszabbításról. Jólesett a marasztalás, ám nem éreztem azt az éhséget, amelyet még az élvonalból való kiesés idején is megéltem, így inkább elbúcsúzom a profi futballtól is. Egyébként pedig egyszer valaki feltett nekem egy kérdést: amikor hazaérsz, bele tudsz nézni a tükörbe? Akkor még fiatal voltam, és nemigen értettem, mire gondol. Most már tudom, és miután egy korszak lezárult az életemben, a válaszom egyértelmű: igen.”

Nagy pillantok részese lehetett Kovács Dávid, s nemcsak azzal, hogy 2020-ban az NB I-be navigálta a BMTE-t, hanem azért is, mert 2023-ban bejutottak a Magyar Kupa döntőjébe, amelyben hosszabbításban maradtak alul a ZTE-vel szemben. Feledhetetlen volt az is, amikor 2017-ben a hazai pályán, az FTC ellen játszott telt házas kupamérkőzés után Kovács Dávid megkérte a kedvese kezét.

„Minden szép pillanat elmondhatatlanul gyönyörű érzés, és a BMTE nélkül sohasem valósulhatott volna meg az álmom. Nem így szerettem volna elköszönni, de sajnos nem minden történet ér véget happy enddel, ennek ellenére a szívem egy része örökké itt marad, és mindig mosolyogva emlékezhetek a hihetetlen, érzelmekkel teli évtizedre. Biztos vagyok benne, hogy még találkozom a budafokiakkal, csak már nem a pályán, hanem a lelátón.”