A kiesés után távozott a Budafok edzője

A Budafoki MTE a 2025–2026-os NB II-es idényben a 15. helyen végzett, így nem tudta meghosszabbítani élvonalbeli tagságát.

A vezetőség kedden délután bejelentette, hogy a szakmai stábból távozik Nikházi Márk vezetőedző, Göblyös Dávid erőnléti edző és Vezér Ádám kapusedző is, akiknek lejár a szerződése.

A Budafok a hivatalos közleményében azt is bejelentette, hogy a következő idényben Lázok János lesz a vezetőedző. A korábbi válogatott játékos munkáját Pál András segíti másodedzőként.