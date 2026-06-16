Nemzeti Sportrádió

A kiesés után távozott a Budafok edzője

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.16. 15:14
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Nikházi Márk távozik Budafokról (Fotó: Török Attila)
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Lázok János Nikházi Márk Budafok
A labdarúgó NB II-től a 2025–2026-os idény végén búcsúzó Budafoki MTE a Facebook-oldalán jelentette be, hogy távozik Nikházi Márk vezetőedző, Göblyös Dávid erőnléti edző és Vezér Ádám kapusedző.

A Budafoki MTE a 2025–2026-os NB II-es idényben a 15. helyen végzett, így nem tudta meghosszabbítani élvonalbeli tagságát.

A vezetőség kedden délután bejelentette, hogy a szakmai stábból távozik Nikházi Márk vezetőedző, Göblyös Dávid erőnléti edző és Vezér Ádám kapusedző is, akiknek lejár a szerződése.

A Budafok a hivatalos közleményében azt is bejelentette, hogy a következő idényben Lázok János lesz a vezetőedző. A korábbi válogatott játékos munkáját Pál András segíti másodedzőként.

Lázok János Nikházi Márk Budafok
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