A kiesés után távozott a Budafok edzője
A labdarúgó NB II-től a 2025–2026-os idény végén búcsúzó Budafoki MTE a Facebook-oldalán jelentette be, hogy távozik Nikházi Márk vezetőedző, Göblyös Dávid erőnléti edző és Vezér Ádám kapusedző.
A Budafoki MTE a 2025–2026-os NB II-es idényben a 15. helyen végzett, így nem tudta meghosszabbítani élvonalbeli tagságát.
A vezetőség kedden délután bejelentette, hogy a szakmai stábból távozik Nikházi Márk vezetőedző, Göblyös Dávid erőnléti edző és Vezér Ádám kapusedző is, akiknek lejár a szerződése.
A Budafok a hivatalos közleményében azt is bejelentette, hogy a következő idényben Lázok János lesz a vezetőedző. A korábbi válogatott játékos munkáját Pál András segíti másodedzőként.
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