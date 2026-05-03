A Tiszakécske a bennmaradás küszöbén, a Békéscsaba a kiesés szélén

GAJDÁCS PÁLGAJDÁCS PÁL
2026.05.03. 18:55
A Tiszakécske kétgólos győzelmet aratott (Tiszakécske archív. Fotó: Reti Attila/KTE)
Békéscsaba NB II Tiszakécske
A négy pont levonással sújtott Tiszakécske biztosan győzött a 15., kieső helyen álló Békéscsaba ellen a labdarúgó NB II 28. fordulójában. Ezzel nagy lépést tett NB II-es tagsága megőrzése felé, hiszen amennyiben hétfő este a Budafok nem nyer a Vasas otthonában, már matematikailag is biztossá válik a Tisza-partiak bennmaradása. Ezzel együtt az Előre az utolsó helyre visszaesve egyre reménytelenebb helyzetbe sodródik.

LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 2–0 (1–0)
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szabó Dániel, Sinkovicz Dániel)
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Varga J., Horváth E. – Kócs-Washburn (Géringer, 77.), Takács T., Lucas, Pataki (Szekér B., 77.) – Gyenes, M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Viczián D., Kelemen D., Mikló (Kotula M., a szünetben) – Kóródi (Nagy R., 73.) – Papp Á., Szabó B. (Sármány, 59.), Balla, Hodonicki (Zsolnai R., a szünetben) – Pintér B. (Nagy G., a szünetben). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: M. Ramos (27.), Kócs-Washburn (75.)
Kiállítva: Nagy R. (81.)
MESTERMÉRLEG
Pintér Csaba: – A játékosokban éreztem a tüzet. Amikor az ellenfél kijött volna a szorításból, akkor rúgtuk a gólokat. Óriási hitet és szenvedélyt mutatott a csapat.
Csató Sándor: – Az első félidei futballunk nem volt NB II-es szintű, a hazai csapat kihasználta a hibáinkat. A szünet után voltak helyzeteink, de kimaradtak, a hazaiak pedig lekontráztak bennünket.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tiszakécske és a Békéscsaba számára is különösen fontos volt a vasárnapi kiesési helyosztó. A nagy tét a hazaiak játékán érződött kevésbé, az első félidőben sokkal többet támadott Pintér Csaba együttese. A Tiszakécske fölénye a 27. percben érett góllá, amikor Myke Bouard Ramos bombázott a csabaiak kapujába. Az utóbbi hat mérkőzésén mindössze két gólig jutó csabaiaknak most már kettőt kellett volna szerezniük ahhoz, hogy a remélt három pontot megszerezzék, ám helyzeteket nem ők, hanem a kécskeiek dolgoztak ki. Csató Sándor, az Előre vezetőedzője már a 73. percben kimerítette az összes cserelehetőségét, de a pályára lépők sem tudtak új színt hozni a játékba, sőt, a 75. percben a Tiszakécske lőtt újabb gólt, amivel eldöntötte a találkozót.

A Bács-Kiskun vármegyei alakulat biztos győzelmével nagyon közel került a bennmaradáshoz. Amennyiben ugyanis a Budafok hétfő este nem nyer a Vasas otthonában, a Tiszakécske a hátra lévő két forduló eredményeitől függetlenül már nem eshet ki. Ezzel együtt a Békéscsaba a Szentlőrinc karcagi győzelmének következtében az utolsó helyre visszaesve nagyon nehéz helyzetbe került. 2–0

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a pontlevonással sújtott Tiszakécske a kiesés ellen élet-halál harcot vívó Békéscsaba ellen.

