NB III: hat gólt vágott a Tatabánya, ötig jutott a Gyulai Termál

A labdarúgó NB III vasárnapi játéknapján a Gyirmót kivételével a másik három csoportban nyert az éllovas. Északnyugaton hat gólig jutott a Tatabánya, míg a Délkeleti csoportban öt gólt vágott a Gyulai Termál FC. Tovább folytatta győzelmi sorozatát a Kisvárda, de négy gólt vágva nyert a Pécs, az Újpest FC II és a Budapest Honvéd FC II.

NB III

23. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Nyíregyháza Spartacus FC II–Tarpa SC 1–0

Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II 4–1

Eger SE–Gödöllői SK 0–4

Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–1

Sényő FC-ZMB Building–Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–3

Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II F4R 1–1

Ózd-Sajóvölgye–Putnok FC 1–1

Füzesabony SC–FC Hatvan 0–1 AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda II. 23 16 4 3 47–18 +29 52 2. Cigánd 23 14 6 3 49–24 +25 48 3. DEAC 23 13 7 3 40–18 +22 46 4. DVSC II. 23 12 6 5 51–30 +21 42 5. Tiszafüred 23 10 8 5 41–27 +14 38 6. Tarpa 23 8 8 7 29–24 +5 32 7. Tiszaújváros 23 9 4 10 34–43 –9 31 8. DVTK II. 23 8 5 10 35–43 –8 29 9. Eger 23 8 4 11 33–55 –22 28 10. Gödöllő 23 7 6 10 35–31 +4 27 11. Sényő 23 7 6 10 28–49 –21 27 12. Nyíregyháza II. 23 7 4 12 40–41 –1 25 13. Putnok 23 7 4 12 32–37 –5 25 14. Füzesabony 23 6 6 11 18–30 –12 24 15. Ózd 23 5 7 11 41–52 –11 22 16. Hatvan 23 4 1 18 29–60 –31 13 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II–Budaörs 1–1

FC Sopron–Újpest FC II 1–4

Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi FC 0–1

Opus Tigáz Tatabánya–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 6–2

Balatonfüredi FC–Ikoba Beton Zsámbék 2–0

Komárom VSE–Szombathelyi Haladás 0–1

Gyirmót FC Győr–VSC 2015 Veszprém 2–2 AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Gyirmót 23 20 1 2 84–19 +65 61 2. Dorog 23 16 2 5 40–24 +16 50 3. Puskás Akadémia II. 23 14 2 7 45–23 +22 44 4. Tatabánya 22 13 2 7 41–29 +12 41 5. Mosonmagyaróvár 23 12 4 7 38–23 +15 40 6. Komárom 23 10 5 8 37–36 +1 35 7. Veszprém 23 9 6 8 26–25 +1 33 8. Szombathelyi Haladás 23 9 5 9 28–26 +2 32 9. Bicske 23 8 6 9 35–30 +5 30 10. Budaörs 23 8 6 9 36–43 –7 30 11. Sopron 23 7 6 10 31–42 –11 27 12. ETO Akadémia 23 8 2 13 38–47 –9 26 13. Újpest II. 23 6 5 12 34–43 –9 23 14. Balatonfüred 23 4 5 14 15–43 –28 17 15. Pápa 23 4 3 16 35–65 –30 15 16. Zsámbék 22 3 4 15 27–72 –45 13 DÉLKELETI CSOPORT

Tiszaföldvár SE–Vasas FC II 1–3

Békéscsaba 1912 Előre II–Budapest Honvéd FC II 2–4

III. kerületi TVE–Dunaharaszti MTK 3–1

Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–0

BKV Előre–Gyulai Termál FC 0–5

ESMTK–Szegedi VSE 3–0

Hódmezővásárhelyi FC–Martfűi LSE 2–1

Csepel SC–Meton-FC Dabas SE 0–0 A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Monor 23 16 6 1 48–21 +27 54 2. ESMTK 23 16 2 5 47–18 +29 50 3. Gyula 23 15 4 4 63–19 +44 49 4. III. kerületi TVE 23 12 7 4 48–29 +19 43 5. Vasas II. 23 10 8 5 45–30 +15 38 6. Csepel 23 11 3 9 33–25 +8 36 7. Honvéd II. 23 9 8 6 35–26 +9 35 8. Dunaharaszti 23 10 3 10 34–41 –7 33 9. Dabas 23 8 5 10 36–31 +5 29 10. Hódmezővásárhely 23 8 5 10 37–39 –2 29 11. Szeged VSE 23 8 4 11 32–44 –12 28 12. BKV Előre 23 7 4 12 36–51 –15 25 13. Szeged-Csanád II. 23 5 6 12 26–43 –17 21 14. Békéscsaba 23 6 2 15 22–48 –26 20 15. Martfű 23 6 2 15 20–49 –29 20 16. Tiszaföldvár 23 2 1 20 20–68 –48 7 DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–FC Nagykanizsa 1–1

MTK Budapest II–Majosi SE 1–0

Paksi FC II–PTE-PEAC 2–2

Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC 0–3

Pénzügyőr SE–Iváncsa KSE 2–2

Érdi VSE–Dombóvári FC 2–0

Pécsi MFC–BFC Siófok 4–0

Dunaújváros FC–Greenplan Balatonlelle SE 2–0