NB III: hat gólt vágott a Tatabánya, ötig jutott a Gyulai Termál
NB III
23. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Nyíregyháza Spartacus FC II–Tarpa SC 1–0
Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II 4–1
Eger SE–Gödöllői SK 0–4
Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–1
Sényő FC-ZMB Building–Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–3
Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II F4R 1–1
Ózd-Sajóvölgye–Putnok FC 1–1
Füzesabony SC–FC Hatvan 0–1
|AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Kisvárda II.
23
16
4
3
47–18
+29
52
|2. Cigánd
23
14
6
3
49–24
+25
48
|3. DEAC
23
13
7
3
40–18
+22
46
|4. DVSC II.
23
12
6
5
51–30
+21
42
|5. Tiszafüred
23
10
8
5
41–27
+14
38
|6. Tarpa
23
8
8
7
29–24
+5
32
|7. Tiszaújváros
23
9
4
10
34–43
–9
31
|8. DVTK II.
23
8
5
10
35–43
–8
29
|9. Eger
23
8
4
11
33–55
–22
28
|10. Gödöllő
23
7
6
10
35–31
+4
27
|11. Sényő
23
7
6
10
28–49
–21
27
|12. Nyíregyháza II.
23
7
4
12
40–41
–1
25
|13. Putnok
23
7
4
12
32–37
–5
25
|14. Füzesabony
23
6
6
11
18–30
–12
24
|15. Ózd
23
5
7
11
41–52
–11
22
|16. Hatvan
23
4
1
18
29–60
–31
13
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Budaörs 1–1
FC Sopron–Újpest FC II 1–4
Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi FC 0–1
Opus Tigáz Tatabánya–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 6–2
Balatonfüredi FC–Ikoba Beton Zsámbék 2–0
Komárom VSE–Szombathelyi Haladás 0–1
Gyirmót FC Győr–VSC 2015 Veszprém 2–2
|AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Gyirmót
23
20
1
2
84–19
+65
61
|2. Dorog
23
16
2
5
40–24
+16
50
|3. Puskás Akadémia II.
23
14
2
7
45–23
+22
44
|4. Tatabánya
22
13
2
7
41–29
+12
41
|5. Mosonmagyaróvár
23
12
4
7
38–23
+15
40
|6. Komárom
23
10
5
8
37–36
+1
35
|7. Veszprém
23
9
6
8
26–25
+1
33
|8. Szombathelyi Haladás
23
9
5
9
28–26
+2
32
|9. Bicske
23
8
6
9
35–30
+5
30
|10. Budaörs
23
8
6
9
36–43
–7
30
|11. Sopron
23
7
6
10
31–42
–11
27
|12. ETO Akadémia
23
8
2
13
38–47
–9
26
|13. Újpest II.
23
6
5
12
34–43
–9
23
|14. Balatonfüred
23
4
5
14
15–43
–28
17
|15. Pápa
23
4
3
16
35–65
–30
15
|16. Zsámbék
22
3
4
15
27–72
–45
13
DÉLKELETI CSOPORT
Tiszaföldvár SE–Vasas FC II 1–3
Békéscsaba 1912 Előre II–Budapest Honvéd FC II 2–4
III. kerületi TVE–Dunaharaszti MTK 3–1
Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–0
BKV Előre–Gyulai Termál FC 0–5
ESMTK–Szegedi VSE 3–0
Hódmezővásárhelyi FC–Martfűi LSE 2–1
Csepel SC–Meton-FC Dabas SE 0–0
|A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Monor
23
16
6
1
48–21
+27
54
|2. ESMTK
23
16
2
5
47–18
+29
50
|3. Gyula
23
15
4
4
63–19
+44
49
|4. III. kerületi TVE
23
12
7
4
48–29
+19
43
|5. Vasas II.
23
10
8
5
45–30
+15
38
|6. Csepel
23
11
3
9
33–25
+8
36
|7. Honvéd II.
23
9
8
6
35–26
+9
35
|8. Dunaharaszti
23
10
3
10
34–41
–7
33
|9. Dabas
23
8
5
10
36–31
+5
29
|10. Hódmezővásárhely
23
8
5
10
37–39
–2
29
|11. Szeged VSE
23
8
4
11
32–44
–12
28
|12. BKV Előre
23
7
4
12
36–51
–15
25
|13. Szeged-Csanád II.
23
5
6
12
26–43
–17
21
|14. Békéscsaba
23
6
2
15
22–48
–26
20
|15. Martfű
23
6
2
15
20–49
–29
20
|16. Tiszaföldvár
23
2
1
20
20–68
–48
7
DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–FC Nagykanizsa 1–1
MTK Budapest II–Majosi SE 1–0
Paksi FC II–PTE-PEAC 2–2
Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC 0–3
Pénzügyőr SE–Iváncsa KSE 2–2
Érdi VSE–Dombóvári FC 2–0
Pécsi MFC–BFC Siófok 4–0
Dunaújváros FC–Greenplan Balatonlelle SE 2–0