NB III: hat gólt vágott a Tatabánya, ötig jutott a Gyulai Termál

B. A. P.
2026.04.05. 20:55
Hat gólt vágott a Tatabánya (Fotó: Facebook/OPUS TIGÁZ Tatabánya)
A labdarúgó NB III vasárnapi játéknapján a Gyirmót kivételével a másik három csoportban nyert az éllovas. Északnyugaton hat gólig jutott a Tatabánya, míg a Délkeleti csoportban öt gólt vágott a Gyulai Termál FC. Tovább folytatta győzelmi sorozatát a Kisvárda, de négy gólt vágva nyert a Pécs, az Újpest FC II és a Budapest Honvéd FC II.

NB III
23. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Nyíregyháza Spartacus FC II–Tarpa SC 1–0
Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II 4–1
Eger SE–Gödöllői SK 0–4
Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–1
Sényő FC-ZMB Building–Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–3
Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II F4R 1–1
Ózd-Sajóvölgye–Putnok FC 1–1
Füzesabony SC–FC Hatvan 0–1

AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Kisvárda II.

23

16

4

3

47–18

+29 

52 

2. Cigánd

23

14

6

3

49–24

+25 

48 

3. DEAC

23

13

7

3

40–18

+22 

46 

4. DVSC II.

23

12

6

5

51–30

+21 

42 

5. Tiszafüred

23

10

8

5

41–27

+14 

38 

6. Tarpa

23

8

8

7

29–24

+5 

32 

7. Tiszaújváros

23

9

4

10

34–43

–9 

31 

8. DVTK II.

23

8

5

10

35–43

–8 

29 

9. Eger

23

8

4

11

33–55

–22 

28 

10. Gödöllő

23

7

6

10

35–31

+4 

27 

11. Sényő

23

7

6

10

28–49

–21 

27 

12. Nyíregyháza II.

23

7

4

12

40–41

–1 

25 

13. Putnok

23

7

4

12

32–37

–5 

25 

14. Füzesabony

23

6

6

11

18–30

–12 

24 

15. Ózd

23

5

7

11

41–52

–11 

22 

16. Hatvan

23

4

1

18

29–60

–31 

13 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Budaörs 1–1
FC Sopron–Újpest FC II 1–4
Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi FC 0–1
Opus Tigáz Tatabánya–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 6–2
Balatonfüredi FC–Ikoba Beton Zsámbék 2–0
Komárom VSE–Szombathelyi Haladás 0–1
Gyirmót FC Győr–VSC 2015 Veszprém 2–2

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Gyirmót

23

20

1

2

84–19

+65 

61 

2. Dorog

23

16

2

5

40–24

+16 

50 

3. Puskás Akadémia II.

23

14

2

7

45–23

+22 

44 

4. Tatabánya

22

13

2

7

41–29

+12 

41 

5. Mosonmagyaróvár

23

12

4

7

38–23

+15 

40 

6. Komárom

23

10

5

8

37–36

+1 

35 

7. Veszprém

23

9

6

8

26–25

+1 

33 

8. Szombathelyi Haladás

23

9

5

9

28–26

+2 

32 

9. Bicske

23

8

6

9

35–30

+5 

30 

10. Budaörs

23

8

6

9

36–43

–7 

30 

11. Sopron

23

7

6

10

31–42

–11 

27 

12. ETO Akadémia

23

8

2

13

38–47

–9 

26 

13. Újpest II.

23

6

5

12

34–43

–9 

23 

14. Balatonfüred

23

4

5

14

15–43

–28 

17 

15. Pápa

23

4

3

16

35–65

–30 

15 

16. Zsámbék

22

3

4

15

27–72

–45 

13 

DÉLKELETI CSOPORT
Tiszaföldvár SE–Vasas FC II 1–3
Békéscsaba 1912 Előre II–Budapest Honvéd FC II 2–4
III. kerületi TVE–Dunaharaszti MTK 3–1
Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–0
BKV Előre–Gyulai Termál FC 0–5
ESMTK–Szegedi VSE 3–0
Hódmezővásárhelyi FC–Martfűi LSE 2–1
Csepel SC–Meton-FC Dabas SE 0–0

A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Monor

23

16

6

1

48–21

+27 

54 

2. ESMTK

23

16

2

5

47–18

+29 

50 

3. Gyula

23

15

4

4

63–19

+44 

49 

4. III. kerületi TVE

23

12

7

4

48–29

+19 

43 

5. Vasas II.

23

10

8

5

45–30

+15 

38 

6. Csepel

23

11

3

9

33–25

+8 

36 

7. Honvéd II.

23

9

8

6

35–26

+9 

35 

8. Dunaharaszti

23

10

3

10

34–41

–7 

33 

9. Dabas

23

8

5

10

36–31

+5 

29 

10. Hódmezővásárhely

23

8

5

10

37–39

–2 

29 

11. Szeged VSE

23

8

4

11

32–44

–12 

28 

12. BKV Előre

23

7

4

12

36–51

–15 

25 

13. Szeged-Csanád II.

23

5

6

12

26–43

–17 

21 

14. Békéscsaba

23

6

2

15

22–48

–26 

20 

15. Martfű

23

6

2

15

20–49

–29 

20 

16. Tiszaföldvár

23

2

1

20

20–68

–48 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–FC Nagykanizsa 1–1
MTK Budapest II–Majosi SE 1–0
Paksi FC II–PTE-PEAC 2–2
Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC 0–3
Pénzügyőr SE–Iváncsa KSE 2–2
Érdi VSE–Dombóvári FC 2–0
Pécsi MFC–BFC Siófok 4–0
Dunaújváros FC–Greenplan Balatonlelle SE 2–0

 

