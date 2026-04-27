Nemzeti Sportrádió

Elkezdődnek a lelátófedési munkák az NB II-es Kecskemét stadionjában

F. B.F. B.
2026.04.27. 21:55
Már nem használhatják a befedés befejezése előtt ezt a lelátót a kecskeméti drukkerek (Fotó: kecskemetite.hu)
Címkék
NB II Kecskemét stadionfelújítás
A vasárnapi, Tiszakécske elleni mérkőzésen használhatták jelenlegi formájában utoljára a kecskeméti szurkolók a város felőli lelátót, amelyet bruttó 700 millió forintból befednek – számolt be róla a kecskemétiek honlapja.

A Kecskemét sikeresen pályázott az MLSZ-nél a városi lelátó befedésére, ami a taoprogram keretein belül valósul meg. Ennek 70 százalékát a cégek felajánlásaiból sikerült összegyűjteni, a 30 százalékos önrészről pedig a novemberi közgyűlésén döntött a kecskeméti önkormányzat. A projekt nagyságrendileg bruttó 700 millió forintos keretből valósul meg.

Maga a lelátószerkezet megmarad, a földtöltés megszűnik, acélszerkezetes fedés készül, emellett komfortosabb büfé, illetve vizesblokkokat alakítanak ki. 

A klub közleménye szerint a felújítási folyamatok a vasárnapi, Tiszakécske elleni bajnoki után indulnak el, így a Mezőkövesd elleni következő hazai meccsre már nem nyitják meg a városi oldalt. A munkálatok a tervek szerint augusztusra fejeződnek be, így addig az A-lelátó üzemel majd a következő bajnokság elején is, amennyiben a menetrend ezt kívánja meg. 

A Kecskemét három fordulóval a zárás előtt 48 ponttal a 3. helyen áll az NB II-ben.

 

NB II Kecskemét stadionfelújítás
Ezek is érdekelhetik