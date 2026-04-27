Elkezdődnek a lelátófedési munkák az NB II-es Kecskemét stadionjában

A Kecskemét sikeresen pályázott az MLSZ-nél a városi lelátó befedésére, ami a taoprogram keretein belül valósul meg. Ennek 70 százalékát a cégek felajánlásaiból sikerült összegyűjteni, a 30 százalékos önrészről pedig a novemberi közgyűlésén döntött a kecskeméti önkormányzat. A projekt nagyságrendileg bruttó 700 millió forintos keretből valósul meg.

Maga a lelátószerkezet megmarad, a földtöltés megszűnik, acélszerkezetes fedés készül, emellett komfortosabb büfé, illetve vizesblokkokat alakítanak ki.

A klub közleménye szerint a felújítási folyamatok a vasárnapi, Tiszakécske elleni bajnoki után indulnak el, így a Mezőkövesd elleni következő hazai meccsre már nem nyitják meg a városi oldalt. A munkálatok a tervek szerint augusztusra fejeződnek be, így addig az A-lelátó üzemel majd a következő bajnokság elején is, amennyiben a menetrend ezt kívánja meg.

A Kecskemét három fordulóval a zárás előtt 48 ponttal a 3. helyen áll az NB II-ben.