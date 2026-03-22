Pontot rabolt a Kozármisleny Fehérvárról

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–1 (1–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2275 néző. Vezette: Katona Balázs (Sinkovicz Dániel, Bán Kristóf Patrik)

VIDEOTON FC: Nagy G. – Virágh (Hesz, 84.), Kocsis G. (Simut, a szünetben), Spandler – Somogyi Á., Murka – Kovács K. (Bertók, a szünetben), Bedi, Zsótér – Zimonyi (Varga R., a szünetben), Haraszti (Dékei, 71.). Vezetőedző: Pető Tamás

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Horváth D., Vajda, Turi – Bíró M. (Gajág, 87.), Kocsis D. (Mikolay, 87.), Herczeg, László K. (Bakó, 65.) – Dóra (Gazdag V., 79.) – Babinszky (Zsóri, 65.), Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Dóra (43. – öngól) illetve Zamostny (18.)

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – Hit, szenvedély és futás nélkül ezt a játékot nem lehet játszani, igazságos eredmény született. Ma nem voltunk jók.

Czuczi Mátyás: – Ez nemzetközi viszonylatban is intenzív mérkőzés volt, elvállalták, hogy futballoznak a csapatok. Igazságos döntetlen született.



ÖSSZEFOGLALÓ

Az első öt percet az utóbbi két mérkőzését elbukó Kozármisleny kezdte bátrabban. Lendületesen szövögették támadásaikat a vendégek, majd a fehérváriak is felvették a ritmust. A következő 10 perc a Videotoné volt, de komoly gólhelyzetet nem dolgoztak ki a piros-kékek. A mislenyieknek sem kellett felvezetés a gólhoz, Zamostny szinte a semmiből, egy remekbe szabott fejessel szerzett vezetést. A félidő nagy része kiegyenlített küzdelemmel telt el, a robotolás a Vidi számára meghozta gyümölcsét, igaz, ehhez Dóra segédlete is szükség volt: a piros-kékek még a szünet előtt egy öngóllal egyenlítettek.

A második félidőre hármat is cserélt a Videoton, de a csapat támadójátéka így sem lett acélosabb. Ráadásul a vendégek kerültek közel a gólhoz, amikor László a bal kapufát találta telibe. A Videoton ment előre a győzelemért, de az átütőerő ezúttal hiányzott a játékából. A Kozármisleny megérdemelten vitt el egy pontot Fehérvárról. 1–1



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hat bajnoki óta veretlen Videoton az előző két meccsét elveszítő, ezeken kilenc gólt kapó, s egyet sem szerző Kozármisleny ellen.