Pontot rabolt a Kozármisleny Fehérvárról

FERENCZ BALÁZSFERENCZ BALÁZS
2026.03.22. 16:54
Haraszti Zsoltéknak (piros-kékben) a győzelem ugyan ezúttal nem jött össze, de már hét forduló óta veretlenek (Archív fotó: vidi.hu)
NB II 23. forduló NB II Videoton FC Fehérvár élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Videoton
A Videoton FC Fehérvár a labdarúgó NB II 23. fordulójában egy újabb győzelem reményében fogadta a tabellán mögötte helyezkedő HR-Rent Kozármisleny együttesét, a hazai szurkolóknak azonban csalódniuk kellett, mert a baranyaiak 1–1-es döntetlennel távoztak a Sóstói Stadionból.

LABDARÚGÓ NB II
23. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–1 (1–1)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2275 néző. Vezette: Katona Balázs (Sinkovicz Dániel, Bán Kristóf Patrik)
VIDEOTON FC: Nagy G. – Virágh (Hesz, 84.), Kocsis G. (Simut, a szünetben), Spandler Somogyi Á., Murka Kovács K. (Bertók, a szünetben), Bedi, Zsótér Zimonyi (Varga R., a szünetben), Haraszti (Dékei, 71.). Vezetőedző: Pető Tamás
KOZÁRMISLENY: Oroszi Horváth D., Vajda, Turi – Bíró M. (Gajág, 87.), Kocsis D. (Mikolay, 87.), Herczeg, László K. (Bakó, 65.) – Dóra (Gazdag V., 79.) – Babinszky (Zsóri, 65.), Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerző: Dóra (43. öngól) illetve Zamostny (18.)
MESTERMÉRLEG
Pető Tamás: – Hit, szenvedély és futás nélkül ezt a játékot nem lehet játszani, igazságos eredmény született. Ma nem voltunk jók.
Czuczi Mátyás: – Ez nemzetközi viszonylatban is intenzív mérkőzés volt, elvállalták, hogy futballoznak a csapatok. Igazságos döntetlen született.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első öt percet az utóbbi két mérkőzését elbukó Kozármisleny kezdte bátrabban. Lendületesen szövögették támadásaikat a vendégek, majd a fehérváriak is felvették a ritmust. A következő 10 perc a Videotoné volt, de komoly gólhelyzetet nem dolgoztak ki a piros-kékek. A mislenyieknek sem kellett felvezetés a gólhoz, Zamostny szinte a semmiből, egy remekbe szabott fejessel szerzett vezetést. A félidő nagy része kiegyenlített küzdelemmel telt el, a robotolás a Vidi számára meghozta gyümölcsét, igaz, ehhez Dóra segédlete is szükség volt: a piros-kékek még a szünet előtt egy öngóllal egyenlítettek.

A második félidőre hármat is cserélt a Videoton, de a csapat támadójátéka így sem lett acélosabb. Ráadásul a vendégek kerültek közel a gólhoz, amikor László a bal kapufát találta telibe. A Videoton ment előre a győzelemért, de az átütőerő ezúttal hiányzott a játékából. A Kozármisleny megérdemelten vitt el egy pontot Fehérvárról. 1–1


PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hat bajnoki óta veretlen Videoton az előző két meccsét elveszítő, ezeken kilenc gólt kapó, s egyet sem szerző Kozármisleny ellen. 

 

