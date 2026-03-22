Kazincbarcika–ETO FC 0–0 – ÉLŐ, Puskás Akadémia–Debrecen 1–1

NB II: idegenben nyert a Honvéd és a Szeged; gól- és emberhátrányban a KTE – ÉLŐ eredménykövető!

Megint nem jött össze a győzelem a Budafoknak, a hajrában egyenlített a Tiszakécske

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2026.03.22. 14:04
Ezért a szabálytalanságért kapott tizenegyest a több mint 70 percen át vezető Budafok (Fotó: Boros Sándor/BMTE)
NB II 23. forduló NB II Tiszakécske BMTE élő közvetítés labdarúgó NB II Budafok
A labdarúgó NB II 23. fordulójában hiába vezetett több mint 70 percen át a Budafoki MTE, a vendég Tiszakécske a csereként beállt Mike Ramos góljával a véghajrában egy pontot megmentett az alsóházi helyosztón.

LABDARÚGÓ NB II
23. FORDULÓ
BUDAFOKI MTE–TISZAKÉCSKEI LC  1–1 (1–0)
Budapest, Promontor utca, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert).
BMTE: Horváth A. – Bukta, Jagodics M., Kálnoki-Kis D., Debreceni – Stumpf, Németh M. (Nándori, 81.) – Rehó, Varga B. (Kazmouz, 81.), Hajdú R. (Vasvári, 89.) – Gyurkó (Kun, 89.). Vezetőedző: Nikházi Márk
TISZAKÉCSKE: Kiss Á.– Szekér Á., Varga J., Visinka – Bódi Á. (Kócs-Washburn, 79.), Horváth E. (Takács T., 68.), Körmendi – Gyenes Á. (Zámbó M., 79.), Sós, Pataki B. (M. Ramos, a szünetben). Vezetőedző: Pintér Csaba 
Gólszerző: Hajdú R. (15. – 11-esből), ill. M. Ramos (89.)

Összefoglaló hamarosan.


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a  legutóbbi három bajnokiját elveszítő Budafok az előző négy bajnokiján nyeretlen, ráadásul Sós Bence jogosulatlan szerepeltetése miatt pontlevonással fenyegetett Tiszakécske ellen.

 
 

 

 

 

