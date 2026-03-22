Megint nem jött össze a győzelem a Budafoknak, a hajrában egyenlített a Tiszakécske

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–0)

Budapest, Promontor utca, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert).

BMTE: Horváth A. – Bukta, Jagodics M., Kálnoki-Kis D., Debreceni – Stumpf, Németh M. (Nándori, 81.) – Rehó, Varga B. (Kazmouz, 81.), Hajdú R. (Vasvári, 89.) – Gyurkó (Kun, 89.). Vezetőedző: Nikházi Márk

TISZAKÉCSKE: Kiss Á.– Szekér Á., Varga J., Visinka – Bódi Á. (Kócs-Washburn, 79.), Horváth E. (Takács T., 68.), Körmendi – Gyenes Á. (Zámbó M., 79.), Sós, Pataki B. (M. Ramos, a szünetben). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Hajdú R. (15. – 11-esből), ill. M. Ramos (89.)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi három bajnokiját elveszítő Budafok az előző négy bajnokiján nyeretlen, ráadásul Sós Bence jogosulatlan szerepeltetése miatt pontlevonással fenyegetett Tiszakécske ellen.