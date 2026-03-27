Emberelőnyben győzött a Dabas vendégeként, folytatta menetelését az NB III-as Monor
A Délkeleti csoport középmezőnyében szereplő Dabas a 15. percben kis túlzással megpecsételte a sorsát azzal, hogy megfogyatkozott Bolla Bence piros lapja miatt. Hulicsár Máté ezt követően tizenegyesből szerzett vezetést a Monornak, amelynek előnyét Juhász Zsombor rövidesen megduplázta.
A hazaiak a fordulást követően Hegyi Péter révén szépítettek, de a pontszerzés nem jött össze számukra.
NB III
22. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
Meton-FC Dabas–Monor SE 1–2
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Monor
|22
|15
|6
|1
|46–21
|+25
|51
|2. ESMTK
|21
|14
|2
|5
|41–16
|+25
|44
|3. Gyula
|21
|13
|4
|4
|57–19
|+38
|43
|4. III. kerületi TVE
|21
|10
|7
|4
|42–26
|+16
|37
|5. Vasas II.
|21
|9
|8
|4
|40–26
|+14
|35
|6. Csepel
|21
|10
|2
|9
|32–25
|+7
|32
|7. Honvéd II.
|21
|8
|8
|5
|31–23
|+8
|32
|8. Dunaharaszti
|21
|9
|3
|9
|30–38
|–8
|30
|9. Dabas
|22
|8
|4
|10
|36–31
|+5
|28
|10. Szeged VSE
|21
|8
|4
|9
|31–36
|–5
|28
|11. Hódmezővásárhely
|21
|7
|5
|9
|35–35
|0
|26
|12. BKV Előre
|21
|6
|4
|11
|31–45
|–14
|22
|13. Békéscsaba
|21
|6
|2
|13
|20–43
|–23
|20
|14. Martfű
|21
|6
|2
|13
|17–44
|–27
|20
|15. Szeged-Csanád II.
|21
|4
|6
|11
|25–41
|–16
|18
|16. Tiszaföldvár
|21
|2
|1
|18
|19–64
|–45
|7
SZOMBAT
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Budaörs–FC Sopron
VASÁRNAP
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Sényő FC-ZMB Building
11.00: Kisvárda Master Good II–Eger SE
16.00: FC Hatvan–Ózd-Sajóvölgye
16.00: Putnok FC–Tiszafüredi VSE
16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC
16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK
16.00: Tarpa SC–Füzesabony SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Credobus Mosonmagyaróvár
11.00: Újpest FC II–Komárom VSE
16.00: Szombathelyi Haladás–Balatonfüredi FC
16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Gyirmót FC Győr
16.00: VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia
16.00: Bicskei TC–Dorogi FC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Tiszaföldvár SE
11.00: Vasas FC II–III. kerületi TVE
15.00: Gyulai Termál FC–Budapest Honvéd FC II
16.00: Dunaharaszti MTK–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Martfűi LSE–ESMTK
16.00: Szegedi VSE–BKV Előre
16.00: Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
16.00: Iváncsa KSE–Ferencvárosi TC II
16.00: FC Nagykanizsa–Dunaújváros FC
16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Pécsi MFC
16.00: BFC Siófok–Szekszárdi UFC
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Majosi SE
16.00: Dombóvári FC–Paksi FC II
16.00: PTE-PEAC–Pénzügyőr SE
16.00: Érdi VSE–MTK Budapest II