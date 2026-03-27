Emberelőnyben győzött a Dabas vendégeként, folytatta menetelését az NB III-as Monor

2026.03.27. 17:45
Fotó: Meton-FC Dabas/Facebook
labdarúgó NB III Dabas Monor
Sorozatban negyedik bajnokiján gazdagodott három ponttal a labdarúgó NB III Délkeleti csoportját vezető Monor, amelynek a Dabas kiállítással megkönnyítette a dolgát pénteken.

A Délkeleti csoport középmezőnyében szereplő Dabas a 15. percben kis túlzással megpecsételte a sorsát azzal, hogy megfogyatkozott Bolla Bence piros lapja miatt. Hulicsár Máté ezt követően tizenegyesből szerzett vezetést a Monornak, amelynek előnyét Juhász Zsombor rövidesen megduplázta.

A hazaiak a fordulást követően Hegyi Péter révén szépítettek, de a pontszerzés nem jött össze számukra.

NB III
22. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
Meton-FC Dabas–Monor SE 1–2

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Monor22156146–21+25 51 
2. ESMTK21142541–16+25 44 
3. Gyula21134457–19+38 43 
4. III. kerületi TVE21107442–26+16 37 
5. Vasas II.2198440–26+14 35 
6. Csepel21102932–25+7 32 
7. Honvéd II.2188531–23+8 32 
8. Dunaharaszti2193930–38–8 30 
9. Dabas22841036–31+5 28 
10. Szeged VSE2184931–36–5 28 
11. Hódmezővásárhely2175935–3526 
12. BKV Előre21641131–45–14 22 
13. Békéscsaba21621320–43–23 20 
14. Martfű21621317–44–27 20 
15. Szeged-Csanád II.21461125–41–16 18 
16. Tiszaföldvár21211819–64–45 

SZOMBAT
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Budaörs–FC Sopron

VASÁRNAP
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Sényő FC-ZMB Building
11.00: Kisvárda Master Good II–Eger SE
16.00: FC Hatvan–Ózd-Sajóvölgye
16.00: Putnok FC–Tiszafüredi VSE
16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC
16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK
16.00: Tarpa SC–Füzesabony SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Credobus Mosonmagyaróvár
11.00: Újpest FC II–Komárom VSE
16.00: Szombathelyi Haladás–Balatonfüredi FC
16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Gyirmót FC Győr
16.00: VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia
16.00: Bicskei TC–Dorogi FC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Tiszaföldvár SE
11.00: Vasas FC II–III. kerületi TVE
15.00: Gyulai Termál FC–Budapest Honvéd FC II
16.00: Dunaharaszti MTK–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Martfűi LSE–ESMTK
16.00: Szegedi VSE–BKV Előre
16.00: Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
16.00: Iváncsa KSE–Ferencvárosi TC II
16.00: FC Nagykanizsa–Dunaújváros FC
16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Pécsi MFC
16.00: BFC Siófok–Szekszárdi UFC
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Majosi SE
16.00: Dombóvári FC–Paksi FC II
16.00: PTE-PEAC–Pénzügyőr SE
16.00: Érdi VSE–MTK Budapest II

 

