Röpködtek a lapok Szegeden, elvitt egy pontot a Tiszakécske

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (0–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 684 néző. Vezette: Iványi Gábor (Ring, Dobos).

SZEGED: Molnár-Farkas – Sándor, Rjaskó, Horváth M., Kurdics (Novák, 81.) – Vágó, Márkvárt – Bodnár (Miskolczi, a szünetben), Halmai (Suljic, 66.), Kalmár – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Laczkó Zsolt.

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Takács Zs. – Sós, Horváth E. (Takács T., 86.), Bódi, Lucas, Gyenes (Zámbó, 60.) – Ramos, Pataki (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pintér Csaba.

Gólszerzők: Tóth-Gábor (52., 11-esből), ill. Ramos (40.).

Kiállítva: Tóth-Gábor (70.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Négy helyen is változott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia kezdőcsapata a Tiszakécske ellen, Laczkó Zsolt kényszerű okokból is kellett, hogy változtasson első szegedi mérkőzésén, hiszen Zvekanov és Szilágyi egyaránt eltiltás miatt nem léphetett pályára. Gyorsan előkerült a sárga lap a meccs elején: mint később kiderült, igen gyakran húzta elő a kártyát Pintér játékvezető. A párharcokat követően a futballé lett a főszerep a félidő utolsó tizenöt percére, de hiába volt aktívabb a Szeged, egy kontra után a Tiszakécske szerezte meg a vezetést, egy beadásra Ramos érkezett, és fejelt a jobb alsóba.

A szünet után hamar büntetőt kapott a Szeged, a tizenegyest kiharcoló Tóth-Gábor Kristóf higgadtan értékesítette a büntetőt. A vendégek főleg átlövésekkel próbálkoztak, majd húsz perccel a vége előtt Tóth-Gábor kapta meg a második sárgáját, így tíz emberre fogyatkoztak a kék-feketék. Laczkó Zsolt emberhátrányban is pályára küldte Novák Csanádot, de megfordítania már nem sikerült a meccset a Szegednek, amely ezzel hét meccse nyeretlen a bajnokságban.

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Egy jó csapat ellen játszottunk. Az első félidőben jól teljesítettünk, megvoltak a helyzeteink, de kihagytuk ezeket. Könnyű gólt kaptunk, ezt a jövőben el kell kerülnünk. A szünet után jól kezdtünk, majd egy fegyelmezetlenséggel megnehezítettük a saját helyzetünket. Nem vagyok boldog, sajnálom, hogy a szegedi szurkolóknak nem tudtunk győzelmet ajándékozni.

Pintér Csaba: – Ha a meccs előtt azt mondják, Szegedről pontot tudunk rabolni, elképzelhető, hogy vakon aláírjuk, a meccs képét látva azonban van hiányérzetünk. Azt gondolom, a szezon legjobb játékát nyújtottuk, jó, élvezhető meccset játszottunk, de úgy érzem, itt hagytunk két pontot.



PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az új vezetőedzője, Laczkó Zsolt irányításával az első mérkőzésén, Karcagon vereséget szenvedő Szeged-Csanád Grosics Akadémia hazai pályán a múlt héten a Soroksárt hátrányból legyőző Tiszakécske ellen.



