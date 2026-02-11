Jobb, mint az Olasz Kupa – Bodnár Zalán jegyzete

Folytatódik a Mol Magyar Kupa a nyolcaddöntővel, hét mérkőzést már szerdán lejátszanak, csütörtök estére pedig kialakul a legjobb nyolc mezőnye.

Az olasz és a magyar labdarúgást meglehetősen nehéz összehasonlítani, de ebben speciel nálunk jobb a helyzet, a Magyar Kupa – főleg amióta egymeccses párharcok döntenek a továbbjutásról – sokkal érdekesebb és izgalmasabb lebonyolítású, mint a Coppa Italia, ahol az előző bajnokság első nyolc helyezettje csak ebben a szakaszban csatlakozik, ráadásul a hazai pálya előnyét is élvezi.

A tizenhat versenyben lévő csapat közül hét (Ferencváros, ETO, Paks, ZTE, MTK Budapest, Diósgyőr, Kazincbarcika) NB I-es, vagyis öt élvonalbeli együttes (Újpest, Puskás Akadémia, Kisvárda, Nyíregyháza, Debrecen) már el is búcsúzott. Egyetlen párharc van a nyolcaddöntőben, amelyben NB I-esek csapnak össze, a Paks–Diósgyőr, itt persze a címvédő tolnaiak számítanak favoritnak. Bejutott két NB III-as csapat is a tizenhat közé, a DEAC a második ligás Soroksárt fogadja, az ESMTK pedig az NB I-be visszatérni szándékozó Honvédnál vendégeskedik.

A legegyértelműbb párharcnak az NB I-es éllovas Ferencváros és az NB II-es Csákvár összecsapása tűnik, ráadásul a Groupama Arénában rendezik a mérkőzést. A legérdekesebb párosítás pedig szerintem – nyilván ezért is tették a forduló utolsó, egyben tv-s meccsének – az ETO–Videoton. Még ha nagy is most a szakadék a két csapat között, mégiscsak azon két párosítás egyike, amelyen korábbi bajnokok találkoznak (a másik a ZTE FC–Vasas). Mindenki kíváncsian várja, hogy miután a győriek a ligában már versenyképesek a Ferencvárossal is, a Magyar Kupában is képesek-e nagy menetelésre, mint az elmúlt években a Paks, amely a legutóbbi négy kiírás közül háromszor döntőbe jutott, kettőt meg is nyert.

Jó és szoros meccsnek ígérkezik az MTK és a Kecskemét párharca még úgy is, hogy az élvonalbeli kék-fehérek játszhatnak hazai pályán. Ez az egyik párosítás, amelyben el tudom képzelni a hosszabbítást, a másik kettő az Ajka–Kazincbarcika és a DEAC–Soroksár.

Eddig minden fordulóban esett ki NB I-es csapat, a kupa szépsége, hogy ez ezúttal is így lesz – vagy a Paks, vagy a DVTK biztosan búcsúzik. De vajon lesz más is? Valami azt súgja, a ZTE, amely a Vasassal csap össze, amely ebben a sorozatban búcsúztatott már NB I-es együttest, a Puskás Akadémiát. A többi párban eléggé biztosnak tűnik az NB I-esek továbblépése, talán még a Kazincbarcikának kell nagyon odafigyelnie Ajkán, nehogy kellemetlen meglepetés érje.

