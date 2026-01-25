NB II-es felkészülés: a Vasas három góllal verte meg a Mezőkövesdet, hetet vágott a Misleny

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas „A" 0–3 (0–2)

Mezőkövesd

Mezőkövesd: Deczki – Csirmaz, Varjas, Csörgő, Hornyák Cs., Zachán, Vidnyánszky, Bertus, Pintér, Szalai J., Vörös. Csereként pályára lépett: Winter, Dojcsák, Ternován, Keresztes, Lajcsik, Csatári, Kiss

Vasas: Uram – Pávkovics, Doktorics, Hidi M, Hej, Pethő, Otigba, Hős, Tóth M., Urblík, Molnár Cs. Csereként pályára lépett: Bánfalvi, Barkóczi Ba., Ottucsák, Jován

G: Urblík (2), Tóth M.

Vasas „B"–Tiszakécskei LC 0–1 (0–1)

Budapest

Tiszakécske: Prokop – Balázs B., Visinka V., Varga J., Körmendi, Szekér Á., Lucas, Pataki, Bódi, Zámbó, Ramos. Csereként pályára lépett: Kiss Á., Esery, Szekér B., Kócs-Washburn, Sós, Horváth, Takács Zs., Takács T., Gyenes

G: Lucas

NK Krsko (szlovén II.)–Budafoki MTE 0–3

Brezice

Budafok: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis, Lapu, Debreceni – Posztobányi, Stumpf – Bukta, Varga B., Hajdú R. – Gyurkó.

G: Kovács D., Vasvári, Korponai

HR-Rent Kozármisleny „A"–SK Gabcíkovo (Bős, szlovák III.) 7–1 (6–0)

Gyirmót

Kozármisleny: Lékai – Horváth D., Gajág, Turi – Bíró D., Kozics, Kocsis D., Herczeg – Babinszky, Zamostny, László K. (Csucsánszky)

G: Babinszky (3), Kozics, Bíró, László K., Zamostny

HR-Rent Kozármisleny „B"–FC Sopron (NB III) 0–0

Gyirmót

Kozármisleny: Oroszi (Kátai-Urbán) – Dóra, Vajda, Nahirnij – László M. (Ebot), Gazdag, Gellér, Mikolay – Szalka, Jelena, Csucsánszky (Vogyicska B.)

Videoton FC Fehérvár–VSC Veszprém (NB III) 0–1 (0–0)

Székesfehérvár

Videoton: Kemenes B. – Spandler (Geiger B.), Simut, Németh D. (Dékei), Zsótér (Kovács K.), Murka (Kovács B.), Kocsis G., Bedi, Bertók (Haraszti Zs.), Köllő (Kecskés M.), Varga R. (Kovács P.)

G: Irmes

Gyirmót FC Győr (NB III)–Karcagi SC „A" 0–2

Gyirmót

Karcag: Fedinisinec – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas, Pap Zs., Hidi P., Vida M., Sain, László D., Pataki, Regenyei. Csereként pályára lépett: Engedi, Szűcs, Kohut.

G: Kovalovszki, László D.

Puskás Akadémia FC II (NB III)–Karcagi SC „B" 1–4

Gyirmót

Karcag: Gergely – Görög, Győri, Mona, Fábián, Szűcs K., Sághy, Székely D., Girsik Á., Fekete, Kaye. Csereként pályára lépett: Engedi, Regenyei, Kohut.

G: Székely D. (2), Girsik Á., Sághy.

FC Ajka–KFC Komárno (Komárom, szlovák I.) 0–1 (0–1)

Ajka

Ajka: Horváth D. (Szabados) – Kovács N. (Csanádi), Bacsa B., Nagy (Mészáros), Kenderes, Kopácsi, Tóth G. (Csörnyei), Sejben (Csizmadia), Cipf (Mohos), Doncsecz (Herjeczki), Csóka (Rideg)

Soroksár SC–BVSC-Zugló 4–0 (1–0)

Soroksár

G: Lakatos, Kékesi, Lovrencsics B., Gálfi

