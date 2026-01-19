Nemzeti Sportrádió

Haraszti Zsolt tíz év után visszatért Fehérvárra – hivatalos

2026.01.19. 16:00
Haraszti Zsolt és Nikolics Nemanja egykor csapattársak voltak (Fotó: Videoton FC Fehérvár)
Rutinos támadó középpályással erősítette meg keretét a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár: Haraszti Zsolt fél évre, kölcsönben tér vissza a piros-kékekhez.

Igaznak bizonyult a Nemzeti Sport értesülése, közel egy évtized elteltével ismét Videoton-mezt ölthet magára Haraszti Zsolt. A 34 éves támadó középpályás kölcsönben érkezik Székesfehérvárra, így Bartusz Dániel után újabb tapasztalt játékossal bővült a Fehérvár FC támadósora.

Az 1991-es születésű futballista korábban már két időszakban is erősítette a Vidit: 2012 és 2014 között, majd 2016-ban. A klub színeiben az NB I-ben 30-szor lépett pályára, ezeken három gólt szerzett és három gólpasszt adott, emellett öt Magyar Kupa-mérkőzésen is szerepelt. 2012-ben Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett, míg 2013-ban és 2016-ban bajnoki ezüstérmet szerzett.

Haraszti pályafutása szorosan összefonódik nevelőegyesületével, a Pakssal, ahol több megszakítással hosszú éveken át futballozott. Emellett megfordult a Ferencvárosban és az MTK Budapestben is. A magyar labdarúgás hazai porondján szinte minden jelentősebb trófeát begyűjtött: a Fradival bajnoki címet és Magyar Kupa-győzelmet ünnepelt, míg a Pakssal két alkalommal is elhódította a MOL Magyar Kupát, 2024-ben ráadásul a döntőben gólt is szerzett az FTC ellen.

Az élvonalban eddig összesen 273 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, mérlege 28 gól és 52 gólpassz. A Magyar Kupában 39 találkozón kilenc gólig jutott, de a nemzetközi kupasorozatok selejtezőiben is eredményes tudott lenni.

Labdarúgó NB II
2026.01.14. 14:52

Megvan Nikolics Nemanja első igazolása Székesfehérváron

A Mezőkövesdről érkező Bartusz Dániel két és fél évre írt alá, de jelenleg még külön készül a csapattól egy korábbi sérülése miatt.

A Fehérvárhoz fél évre érkező labdarúgó a 10-es mezszámot viseli majd. A klub sportigazgatója, Nikolics Nemanja kiemelte: Haraszti nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is fontos szerepet tölthet be rutinjával, pontrúgásai pedig jelentős fegyvert jelenthetnek a csapat számára.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL
Érkezett: Bartusz Dániel (magyar-szerb, Mezőkövesd), Haraszti Zsolt (Paksi FC – kölcsönbe)
Távozott: Árva Bence (III. Kerületi TVE – kölcsönből vissza), Bobál Gergely (?), Kálnoki-Kis Zsombor (?), Papp Milán (KTE – kölcsönből vissza), Tiefenbach Dániel (?), Tóth Levente Milán (?), Svékus Olivér (Újpest FC – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus, legutóbb kölcsönben: BVSC, szabadon igazolható)
Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafok)
Kölcsönbe távozók: Pető Milán (Diósgyőri VTK), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

