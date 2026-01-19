Haraszti Zsolt tíz év után visszatért Fehérvárra – hivatalos

Igaznak bizonyult a Nemzeti Sport értesülése, közel egy évtized elteltével ismét Videoton-mezt ölthet magára Haraszti Zsolt. A 34 éves támadó középpályás kölcsönben érkezik Székesfehérvárra, így Bartusz Dániel után újabb tapasztalt játékossal bővült a Fehérvár FC támadósora.

Az 1991-es születésű futballista korábban már két időszakban is erősítette a Vidit: 2012 és 2014 között, majd 2016-ban. A klub színeiben az NB I-ben 30-szor lépett pályára, ezeken három gólt szerzett és három gólpasszt adott, emellett öt Magyar Kupa-mérkőzésen is szerepelt. 2012-ben Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett, míg 2013-ban és 2016-ban bajnoki ezüstérmet szerzett.

Haraszti pályafutása szorosan összefonódik nevelőegyesületével, a Pakssal, ahol több megszakítással hosszú éveken át futballozott. Emellett megfordult a Ferencvárosban és az MTK Budapestben is. A magyar labdarúgás hazai porondján szinte minden jelentősebb trófeát begyűjtött: a Fradival bajnoki címet és Magyar Kupa-győzelmet ünnepelt, míg a Pakssal két alkalommal is elhódította a MOL Magyar Kupát, 2024-ben ráadásul a döntőben gólt is szerzett az FTC ellen.

Az élvonalban eddig összesen 273 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, mérlege 28 gól és 52 gólpassz. A Magyar Kupában 39 találkozón kilenc gólig jutott, de a nemzetközi kupasorozatok selejtezőiben is eredményes tudott lenni.